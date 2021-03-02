Крупным инвесторам в Украине разрешили не платить налоги Верховная Рада освободила от налога на добавленную стоимость операции инвесторов по импорту нового оборудования для реализации проекта со значительными инвестициями с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года.



За принятие законопроекта № 3761 в целом проголосовали 246 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Согласно ему, для освобождения от налогообложения указанных операций проект должен осуществляться в рамках выполнения специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".



Такое освобождение применяется в пределах срока реализации инвестпроекта и неиспользованного на момент таможенного оформления товаров общего объема предоставления государственной поддержки, определенной в специальном инвестдоговоре.



В случае отчуждения оборудования и комплектующих изделий к нему ранее чем через 5 лет с даты ввоза их на таможенную территорию Украины или в случае их нецелевого использования или досрочного прекращения специального инвестдоговора, плательщик налога - инвестор со значительными инвестициями обязан уплатить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое отчуждение, нецелевое использование или досрочное прекращения договора, на сумму НДС, которая должна быть уплачена при ввозе на таможенную территорию Украины таких товаров, а также обязан уплатить пеню, рассчитанную со дня ввоза товаров.



Также освобождается от налога на прибыль предприятия инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестдоговора, на протяжении 5 лет в пределах срока действия договора.



Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в общий объем предусмотренной специальным инвестдоговором государственной поддержки инвестиционного проекта.



Кроме того, устанавливается, что до 1 января 2035 года органы местного самоуправления в части платы за землю в отношении предоставленных крупному инвестору земельных участков, нормативная денежная оценка которых была проведена, могут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньшем, чем размер земналога, или освобождать от уплаты такого налога.



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