ОАЭ хотят разрабатывать недра Украины Меморандум о взаимопонимании между украинской BGV Group, специализирующейся на разведке и добыче полезных ископаемых, и инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala предусматривает изучение потенциальных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества компаний в отрасли добычи полезных ископаемых и производства на территории Украины продукции с высокой добавленной стоимостью.



Об этом сообщил владелец BGV Group Геннадий Буткевич.



"Крупный бизнес ОАЭ очень заинтересован участвовать своим капиталом в разработке украинских месторождений и добыче полезных ископаемых. В свою очередь, стратегическая цель BGV Group - не только добывать и экспортировать полезные ископаемые, но и использовать их для изготовления продукции в Украине. Это позволит создать вертикально интегрированную промышленную инфраструктуру в соответствии с мировыми стандартами, которая позволит нашей стране двигаться по пути создания цепочки добавленной стоимости и достижения максимального уровня экологической безопасности производства. Наши интересы в данном вопросе с арабскими инвесторами совпадают", - сообщил Г.Буткевич.



В свою очередь, посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби, комментируя итоги визита украинской делегации, отметил в ОАЭ, что инвестиционная компания Mubadala имеет большой опыт выхода на новые и развивающиеся рынки, и Украина имеет многообещающий потенциал для иностранных инвестиций.



"Мы изучали инвестиционно-промышленный потенциал Украины в секторе горнодобывающей промышленности. Подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями BGV Group и Mubadala свидетельствует о живом интересе крупнейшего национального фонда ОАЭ в потенциальном сотрудничестве по данному направлению. Украина имеет большие перспективы, которые надеюсь, будут реализованы в многочисленных совместных проектах", - заявил Аль-Кааби.



Напомним, визит украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Объединённые Арабские Эмираты состоялся с 14 по 15 февраля 2021 года.



По итогу было подписано 18 межправительственных соглашений и меморандумов о перспективах инвестиционного сотрудничества между представителями крупного украинского бизнеса в различных сферах (от энергетики до промышленности) с крупнейшей инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala.



BGV Group - украинская инвестиционная управляющая компания. Объединяет ряд украинских предприятий, имеющих лицензии на добычу рудных полезных ископаемых, разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Компания специализируется на добыче металлов и редких минералов, имеющих особое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности: бериллия, редкоземельных металлов, графита, урана, циркония, титана.



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