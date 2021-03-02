Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ОАЭ хотят разрабатывать недра Украины

02.03.21 16:41 , РБК Украина
печать
размер текста:

Меморандум о взаимопонимании между украинской BGV Group, специализирующейся на разведке и добыче полезных ископаемых, и инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala предусматривает изучение потенциальных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества компаний в отрасли добычи полезных ископаемых и производства на территории Украины продукции с высокой добавленной стоимостью.

Об этом сообщил владелец BGV Group Геннадий Буткевич.

"Крупный бизнес ОАЭ очень заинтересован участвовать своим капиталом в разработке украинских месторождений и добыче полезных ископаемых. В свою очередь, стратегическая цель BGV Group - не только добывать и экспортировать полезные ископаемые, но и использовать их для изготовления продукции в Украине. Это позволит создать вертикально интегрированную промышленную инфраструктуру в соответствии с мировыми стандартами, которая позволит нашей стране двигаться по пути создания цепочки добавленной стоимости и достижения максимального уровня экологической безопасности производства. Наши интересы в данном вопросе с арабскими инвесторами совпадают", - сообщил Г.Буткевич.

В свою очередь, посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби, комментируя итоги визита украинской делегации, отметил в ОАЭ, что инвестиционная компания Mubadala имеет большой опыт выхода на новые и развивающиеся рынки, и Украина имеет многообещающий потенциал для иностранных инвестиций.

"Мы изучали инвестиционно-промышленный потенциал Украины в секторе горнодобывающей промышленности. Подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями BGV Group и Mubadala свидетельствует о живом интересе крупнейшего национального фонда ОАЭ в потенциальном сотрудничестве по данному направлению. Украина имеет большие перспективы, которые надеюсь, будут реализованы в многочисленных совместных проектах", - заявил Аль-Кааби.

Напомним, визит украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Объединённые Арабские Эмираты состоялся с 14 по 15 февраля 2021 года.

По итогу было подписано 18 межправительственных соглашений и меморандумов о перспективах инвестиционного сотрудничества между представителями крупного украинского бизнеса в различных сферах (от энергетики до промышленности) с крупнейшей инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala.

BGV Group - украинская инвестиционная управляющая компания. Объединяет ряд украинских предприятий, имеющих лицензии на добычу рудных полезных ископаемых, разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Компания специализируется на добыче металлов и редких минералов, имеющих особое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности: бериллия, редкоземельных металлов, графита, урана, циркония, титана.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:32
За первые два месяца 2021 года металлурги сократили выплавку на 1,1%
16:13
Главный город-сталевар КНР должен снизить выбросы в атмосферу на 40%
15:53
Объемы парниковых газов превзошли показатели до пандемии – экологи
15:34
Газпром готов поставлять потребителям углеродно-нейтральный, зеленый СПГ
15:19
Загорский трубный завод решил освоить производство OCTG
15:13
Через 10 лет Volvo будет выпускать только электромобили
14:54
Украина хочет получить от МВФ в этом году почти 3 млрд долл.
14:40
Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа
14:32
УЗ рассчитывает на инвестиции в локальное производство пассажирских вагонов
14:13
Шмыгаль решил бороться с нелегальным топливом
14:09
Государство должно выступать в роли арбитра при концессии ж/д вокзалов - Магера
13:52
В мире впервые за 5 лет упало производство нержавейки
13:47
По программе доступной ипотеки украинцы получат реальную возможность купить жилье
13:31
В Украине резко упало потребление электроэнергии
13:13
В Перу хотят нарастить добычу меди
13:04
Украинский рынок металлоконструкций в 2021 ожидает рост - Магомедов
12:54
Германия будет добиваться отмены санкций по Северному потоку-2
12:30
Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии
12:15
Пилотный проект по внедрению частной тяги требует изменений – Шпенов
12:14
Цены на нефть начали снижаться
01.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!