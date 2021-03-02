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Украина нарастила закупки сжиженного газа

02.03.21 17:15 , uaprom.info
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В феврале поставки импортного сжиженного газа в Украину составили 108,4 тыс. тонн, что на 6,4% больше по сравнению с объемом импорта в январе, сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование.

Отмечается, что объемы не включают в себя сырье для "Карпатнефтехима".

Суммарный импорт из России в сравнении с месяцем ранее вырос на 2%. Наибольшая динамика – у "Роснефти". В частности, в адрес "Глуско-Украина" компания увеличила отгрузки на 1 тыс. тонн, до 6 тыс. тонн. В "Глуско" отметили, что еще около 1 тыс. тонн февральского ресурса дойдет в марте, и их месячный объем импорта сжиженного газа вернется к прежнему уровню в 7,5 тыс. тонн. Также выросли поставки Proton energy на "БРСМ-Нафту": плюс 1,8 тыс. тонн, 6,4 тыс. тонн суммарно. "Авантаж" сократил импорт ресурса "Роснефти" и "БНК" (по -1 тыс. тонн с каждой), нарастив при этом поставки ТШО на 400 тонн.

В феврале активизировались спотовые поставки из РФ. В частности, в Украину поступали партии с "Омского каучука", Иркутской нефтяной компании и "Газпромнефти". Поставки лукойловского ресурса в феврале снизились на четверть из-за уменьшения загрузки Локосовского ГПЗ. Ожидается, что в апреле импорт этого ресурса вернется на уровень 17 тыс. тонн.

Отгрузки с Казахстана выросли в феврале на 9%. Основной причиной роста были морские поставки производства ТШО в адрес "Ультрамарин трейдинга". Кроме того, возобновился импорт газа производства Атырауского НПЗ. Импортировала 900 тонн "Евромин Энерджи".

Белорусские поставки выросли на 13%. При этом "Беларуснефть" увеличила продажи в Украину на 30%. В частности, 1 тыс. тонн речицкого ресурса в феврале импортировала "БРСМ-Нафта". Последний раз импорт производства Речицкого ГПЗ компания производила в ноябре 2019 года. В свою очередь ОККО в феврале импортировала 2 тыс. тонн производства Мозырского НПЗ.

МинПром

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