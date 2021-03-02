Главный город-сталевар КНР должен снизить выбросы в атмосферу на 40% Город Таншань на севере Китая начал пилотную программу по сокращению выбросов загрязняющих веществ от своей сталелитейной промышленности на 40% по сравнению с 2021 годом, чтобы улучшить качество местного воздуха, согласно данным муниципального бюро по экологии и окружающей среде.



Программа будет распространяться и на другие отрасли, включая коксовые печи, цементные заводы, электроэнергетику, литье и окатыши железной руды.



В прошлом году в Таншане было выплавлено 144 млн тонн стали, что на 5,2% больше, чем в 2019 году, из них 133 млн тонн чугуна, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Сокращение выбросов может быть достигнуто за счет сокращения производства, использования более качественного сырья и более широкого использования оборудования для контроля сверхнизких выбросов.



Пилотная программа может не повлиять на соотношение железной руды в смесях заводов, но если рентабельность увеличится, комбинаты увеличат использование качественных окатышей для уменьшения спекания, но если рентабельность не улучшится, комбинаты просто сократят производство, чтобы избежать выбросов.



Сталелитейные заводы также могут увеличивать долю загрузки металлолома в кислородной печи для снижения выбросов.



По словам участников рынка, достижение целевого показателя выбросов на 40% за счет сокращения производства потребует снижения производства чугуна примерно на 53 млн тонн, а производства стали - на 58 млн тонн.



Пилотная программа проводится параллельно с временными ограничениями, введенными из-за плохого качества воздуха, включая последний раунд ограничений на производство и движение грузовиков в преддверии парламентских сессий в Пекине.



В 2020 году Таншань произвел более половины стали в провинции Хэбэй. По данным национального статистического бюро, в 2020 году производство стали в провинции выросло на 3,4%, до 250 млн тонн.



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