Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Загорский трубный завод решил освоить производство OCTG

02.03.21 15:19
печать
размер текста:

Загорский трубный завод намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента (OCTG), пишет газета "Коммерсант".

Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина, который последний год был основным источником новостей о слияниях на трубном рынке, в перспективе не рассматривает сделки M&A в качестве сценария расширения бизнеса, сообщил изданию представитель компании.

В июле 2020 года ЗТЗ и ЧТПЗ объявили о планах создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. Для этого основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров вместе с партнерами, имена которых не раскрываются, должен войти в капитал ЗТЗ с долей 50%. Однако с тех пор стороны не давали каких-либо комментариев насчет этой сделки.

Теперь, сообщил представитель компании, ЗТЗ намерен сфокусироваться на строительстве собственного производства труб OCTG. Об этом проекте было объявлено в октябре 2019 года. Тогда стратегическим партнером должен быть стать банк ВТБ, который должен был выделить кредит 35 млрд руб. Производственная мощность оценивалась в 400–450 тыс. тонн в год.

Теперь компания несколько повысила оценку мощности, до 450–500 тыс. тонн бесшовных труб в год.

Новый завод будет построен в подмосковном Пересвете, рядом с основной площадкой ЗТЗ по выпуску труб большого диаметра. Стоимость проекта была пересмотрена в сторону повышения и теперь составляет 45 млрд руб., что во многом связано с ослаблением курса рубля. Что касается банка, то, по словам представителя ЗТЗ, партнер в настоящее время выбирается. Проектирование начнется в 2021 году, а ввод предприятия в эксплуатацию — в 2023 году (прежде планировался на 2021 год).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
ОАЭ хотят разрабатывать недра Украины
16:32
За первые два месяца 2021 года металлурги сократили выплавку на 1,1%
16:13
Главный город-сталевар КНР должен снизить выбросы в атмосферу на 40%
15:53
Объемы парниковых газов превзошли показатели до пандемии – экологи
15:34
Газпром готов поставлять потребителям углеродно-нейтральный, зеленый СПГ
15:13
Через 10 лет Volvo будет выпускать только электромобили
14:54
Украина хочет получить от МВФ в этом году почти 3 млрд долл.
14:40
Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа
14:32
УЗ рассчитывает на инвестиции в локальное производство пассажирских вагонов
14:13
Шмыгаль решил бороться с нелегальным топливом
14:09
Государство должно выступать в роли арбитра при концессии ж/д вокзалов - Магера
13:52
В мире впервые за 5 лет упало производство нержавейки
13:47
По программе доступной ипотеки украинцы получат реальную возможность купить жилье
13:31
В Украине резко упало потребление электроэнергии
13:13
В Перу хотят нарастить добычу меди
13:04
Украинский рынок металлоконструкций в 2021 ожидает рост - Магомедов
12:54
Германия будет добиваться отмены санкций по Северному потоку-2
12:30
Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии
12:15
Пилотный проект по внедрению частной тяги требует изменений – Шпенов
12:14
Цены на нефть начали снижаться
01.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!