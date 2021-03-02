Загорский трубный завод решил освоить производство OCTG

Загорский трубный завод намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента (OCTG), пишет газета "Коммерсант".
Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина, который последний год был основным источником новостей о слияниях на трубном рынке, в перспективе не рассматривает сделки M&A в качестве сценария расширения бизнеса, сообщил изданию представитель компании.
В июле 2020 года ЗТЗ и ЧТПЗ объявили о планах создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. Для этого основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров вместе с партнерами, имена которых не раскрываются, должен войти в капитал ЗТЗ с долей 50%. Однако с тех пор стороны не давали каких-либо комментариев насчет этой сделки.
Теперь, сообщил представитель компании, ЗТЗ намерен сфокусироваться на строительстве собственного производства труб OCTG. Об этом проекте было объявлено в октябре 2019 года. Тогда стратегическим партнером должен быть стать банк ВТБ, который должен был выделить кредит 35 млрд руб. Производственная мощность оценивалась в 400–450 тыс. тонн в год.
Теперь компания несколько повысила оценку мощности, до 450–500 тыс. тонн бесшовных труб в год.
Новый завод будет построен в подмосковном Пересвете, рядом с основной площадкой ЗТЗ по выпуску труб большого диаметра. Стоимость проекта была пересмотрена в сторону повышения и теперь составляет 45 млрд руб., что во многом связано с ослаблением курса рубля. Что касается банка, то, по словам представителя ЗТЗ, партнер в настоящее время выбирается. Проектирование начнется в 2021 году, а ввод предприятия в эксплуатацию — в 2023 году (прежде планировался на 2021 год).