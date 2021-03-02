Объемы парниковых газов превзошли показатели до пандемии – экологи

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило во вторник, что глобальные выбросы CO2 вернулись к уровню, предшествующему пандемии, а затем и превысили его, что делает невозможным достигнуть цели Парижского климатического соглашения для ограничения глобального потепления.
В отчете МЭА говорится, что в декабре 2020 года выбросы, связанные с энергетикой, были на два процента выше, чем в том же месяце годом ранее, что обусловлено восстановлением экономики и отсутствием политики в области чистой энергетики.
"Рост глобальных выбросов углерода к концу прошлого года является серьезным предупреждением о том, что делается недостаточно для ускорения перехода на чистую энергию во всем мире", - говорится в заявлении исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола.
Год назад агентство призвало правительства поставить чистую энергию в основу планов экономического стимулирования, но, похоже, призыв по большей части остался без внимания.
"Наши цифры показывают, что мы возвращаемся к обычному ведению углеродоемкого бизнеса", - сказал Ф.Бирол.
В Китае углеродное загрязнение в прошлом году превысило уровень 2019 года более чем на полпроцента, несмотря на суровую, хотя и кратковременную блокировку, чтобы остановить распространение вируса.
Китай, на который приходится более четверти мирового объема выбросов CO2, был единственной крупной экономикой, которая показала рост в 2020 году.
В отчете указывается, что в других странах выбросы в атмосферу превысили доковидный уровень.
"При отсутствии серьезных изменений в политике крупнейших экономик мира - глобальные выбросы, вероятно, увеличатся в 2021 году", - предупредил Ф.Бирол.
Тем не менее появляются обнадеживающие признаки того, что основные источники выбросов предпринимают шаги, чтобы отделить экономический рост от выбросов углерода, вызывающих потепление планеты.
Обязательство Китая стать углеродно-нейтральным к 2060 году, амбициозная климатическая программа администрации Байдена, а также возвращение США к Парижскому соглашению и новый зеленый курс Европейского союза - все это указывает на движение в правильном направлении.
В 2020 году глобальные выбросы сократились почти на два миллиарда тонн, что является самым большим абсолютным сокращением в истории. Более половины этого снижения произошло из-за меньшего использования топлива для автомобильного транспорта и авиации.
Парижское соглашение 2015 года обязывает страны ограничивать рост глобальной температуры «значительно ниже» двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями и стремиться к повышению температуры на уровне 1,5 °C, если это возможно.
Поверхность Земли уже в среднем на 1,1 градуса теплее, что достаточно для увеличения частоты и интенсивности смертоносных волн тепла, засух и супер-бурь, которые становятся еще более разрушительными из-за повышения уровня моря.