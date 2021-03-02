Через 10 лет Volvo будет выпускать только электромобили Шведская Volvo Cars сообщила, что планирует к 2030 году выпускать только электромобили и стать лидером этого рынка. К этому сроку компания постепенно выведет из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.



Переход к полностью электрическим автомобилям является частью климатического плана Volvo, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла машины.



Компания ожидает, что что спрос на электромобили будет расти за счет быстрого расширения инфраструктуры доступных высококачественных зарядных станций, а также изменений в законодательстве и что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжит сокращение.



Volvo также объявила, что скоро планирует выпустить совершенно новое семейство электромобилей, купить которые можно будет только онлайн.



"Чтобы оставаться успешными, мы должны демонстрировать рост прибыли. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее - в электричество и в онлайн", - заявил гендиректор компании Хокан Самуэльссон.



В 2020 году году Volvo начала продажи первого полностью электрического автомобиля XC40 Recharge. 2 марта 2021 года компания представит второго представителя этой серии.



К 2025 году планируется, что 50% от глобальных продаж Volvo Cars придется на электромобили, остальное - на гибриды.



Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает около 40 000 сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году.



Глобальные продажи шведской компании в 2020 году составили 661 713 автомобилей, это на 6,2% меньше, чем годом ранее.



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