Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Через 10 лет Volvo будет выпускать только электромобили

02.03.21 15:13 , Интерфакс
печать
размер текста:

Шведская Volvo Cars сообщила, что планирует к 2030 году выпускать только электромобили и стать лидером этого рынка. К этому сроку компания постепенно выведет из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.

Переход к полностью электрическим автомобилям является частью климатического плана Volvo, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла машины.

Компания ожидает, что что спрос на электромобили будет расти за счет быстрого расширения инфраструктуры доступных высококачественных зарядных станций, а также изменений в законодательстве и что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжит сокращение.

Volvo также объявила, что скоро планирует выпустить совершенно новое семейство электромобилей, купить которые можно будет только онлайн.

"Чтобы оставаться успешными, мы должны демонстрировать рост прибыли. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее - в электричество и в онлайн", - заявил гендиректор компании Хокан Самуэльссон.

В 2020 году году Volvo начала продажи первого полностью электрического автомобиля XC40 Recharge. 2 марта 2021 года компания представит второго представителя этой серии.

К 2025 году планируется, что 50% от глобальных продаж Volvo Cars придется на электромобили, остальное - на гибриды.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает около 40 000 сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году.

Глобальные продажи шведской компании в 2020 году составили 661 713 автомобилей, это на 6,2% меньше, чем годом ранее.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
ОАЭ хотят разрабатывать недра Украины
16:32
За первые два месяца 2021 года металлурги сократили выплавку на 1,1%
16:13
Главный город-сталевар КНР должен снизить выбросы в атмосферу на 40%
15:53
Объемы парниковых газов превзошли показатели до пандемии – экологи
15:34
Газпром готов поставлять потребителям углеродно-нейтральный, зеленый СПГ
15:19
Загорский трубный завод решил освоить производство OCTG
14:54
Украина хочет получить от МВФ в этом году почти 3 млрд долл.
14:40
Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа
14:32
УЗ рассчитывает на инвестиции в локальное производство пассажирских вагонов
14:13
Шмыгаль решил бороться с нелегальным топливом
14:09
Государство должно выступать в роли арбитра при концессии ж/д вокзалов - Магера
13:52
В мире впервые за 5 лет упало производство нержавейки
13:47
По программе доступной ипотеки украинцы получат реальную возможность купить жилье
13:31
В Украине резко упало потребление электроэнергии
13:13
В Перу хотят нарастить добычу меди
13:04
Украинский рынок металлоконструкций в 2021 ожидает рост - Магомедов
12:54
Германия будет добиваться отмены санкций по Северному потоку-2
12:30
Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии
12:15
Пилотный проект по внедрению частной тяги требует изменений – Шпенов
12:14
Цены на нефть начали снижаться
01.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!