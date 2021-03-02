Государство должно выступать в роли арбитра при концессии ж/д вокзалов - Магера Чтобы страна получила максимальную выгоду от концессий ж/д вокзалов, государство должно выступить не в роли арбитра, а в роли демиурга и регулятора. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Задачи государства – создавать условия для игроков рынка и регулировать его по понятным и прозрачным правилам. Важно правильно выписать условия концессии, предусмотреть там механизм локализации товаров и услуг, а также жесткие требования к выполнению инвестиционных обязательств", - сказал он.



Как известно, украинские ж/д вокзалы вызвали интерес операторов из Италии и Франции. Европейские компании рассматривают вариант инвестиций через концессию. Сейчас Министерство инфраструктуры готовит концессионные проекты по 6 вокзалам: Киев, Винница, Николаев, Харьков, Чоп и Днепр. IFC и Всемирный банк рекомендуют делать это с максимальной выгодой и внедрять формулу 1+1. Это значит, что крупнейшие ж/д вокзалы должны передаваться в концессию в связке с меньшим по значимости и размеру вокзалом. Например, концессионер будет обязан вместе со Львовским ж/д вокзалом вписать в проект развитие вокзала в Чопе.



"Необходимо отметить, что интерес к концессии ж/д вокзалов проявили также локальные украинские девелоперы. Естественно, возникает вопрос, какие концессионеры нужны Украине: европейские или отечественные. Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. С одной стороны, можно говорить о приоритетности интересов украинского инвестора. Однако здесь необходимо учитывать особенность нашей страны, а именно высокую степень коррупции. В итоге на передаче вокзалов в частные руки смогут заработать только чиновники, принимающие решения. При этом уровень сервиса останется прежним. Это, скорее, похоже на схемы, а не инвестиции", - отметил С.Магера.



"С другой стороны, можно говорить о необходимости сотрудничества с ЕС. Это действительно очень важно для развития двусторонних отношений. Сторонники прихода европейцев будут говорить о том, что вместе с ними в украинские ж/д вокзалы придет европейский уровень сервиса и уйдет коррупция. От этого, безусловно, выиграют пассажиры, - основные потребители услуг вокзалов. Но мы должны понимать, что европейские концессионеры могут привести с собой и европейских подрядчиков. Таким образом, украинский бизнес, который может производить аналогичные товары и услуги, может остаться без заказов", - считает он.



Нардеп также считает важным не допустить коррупции во время конкурсов по выбору концессионеров, ведь это лицо нашей страны, наша инвестиционная привлекательность. По его мнению, равные условия для всех, простое и прозрачное регулирование рынка – вот главные составляющие будущего успеха концессии ж/д вокзалов.



МинПром



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