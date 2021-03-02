По программе доступной ипотеки украинцы получат реальную возможность купить жилье

Благодаря программе "Доступная ипотека 7%" украинцы получат реальную возможность купить жилье под доступный процент, отметил народный депутат Сергей Магера.
Воспользоваться программой можно в банках, которые сотрудничают с Фондом развития предпринимательства. Напомню, что в 2020 году средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке была 14%, на первичном - 16,9%.
"Покупка жилья в кредит - распространенная мировая практика. Успех и популярность этой программы будет зависеть от доходов населения и от ставки ипотечного кредита. По данным НБУ объем ипотечных кредитов в Чехии составляет 25% от ВВП страны, в Польше - 20%, в Венгрии - 8%, в Турции - 5%. В Украине эта цифра составляет всего 0,7%", - сказал он.
Нардеп отметил, что государство предложило действительно привлекательные и выгодные условия. Сэкономить можно будет существенно. Например, по предварительным расчётам, проценты с 1 млн грн будут составлять 860 тыс грн с ежемесячным платежом в 7,7 тыс грн. Для сравнения в 2020 году процент за кредит в 1 млн грн на 20 лет проценты исчислялись в 2,5 млн грн, а ежемесячный платеж составлял 14,6 тыс грн.
"К концу года оформить ипотеку смогут 5 тысяч украинских семей. Риски, конечно, есть. Чтобы защитить программу, государство должно ежегодно выделять в бюджете деньги на ипотеку. Реализация программы будет длиться 20 лет. Кроме того, чтобы программа стала доступной большому количеству граждан, правительству необходимо работать над повышением уровня жизни украинцев", - подытожил С.Магера.