Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

УЗ рассчитывает на инвестиции в локальное производство пассажирских вагонов

02.03.21 14:32 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

АО "Укрзализныця" отмечает, что трех- или пятилетняя госпрограмма по финансированию ежегодной закупки от 100 пассажирских вагонов поможет Украине привлечь иностранные инвестиции в локальное производство.

"Конечно, для того, чтобы привлекать инвестиции крупных международных игроков на запуск локального производства, нужно иметь программу на три-пять лет с четким пониманием, что в течение этого времени государство будет финансировать 100-150-200 вагонов в год, - это понятная перспектива для любого производителя", - цитируется в сообщении на сайте УЗ во вторник и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

По его мнению, это будет стимулом для международных компаний-вагоностроителей браться за масштабные проекты под украинскую колею 1520 мм, они смогут локализовать свое производство, будут появляться реальная конкуренция и совместные производства, активизируются локальные поставщики.

"Все это простимулирует и наших производителей вкладываться в новые решения - уверен, когда будет, за что побороться, они смогут достойно принять этот вызов", - считает А.Перцовский.

Он также напомнил, что в государственном бюджете 2021 год запланировано выделение 4,2 млрд грн на обновление пассажирского хозяйства "Укрзализныци", в частности, закупку пассажирского подвижного состава.

"Это меньше, чем декларировалось сначала - в последний момент депутаты пересмотрели объем. Наполнение идет из специального фонда с определенными статьями, которые будут финансировать эти позиции: часть - акциз на топливо, часть - поступления по штрафам и т.д. Поэтому это оценочная сумма, теоретически она может немного меняться, если не все поступления будут собраны", - подчеркнул Перцовский.

По его словам, исходя из вышеуказанных факторов, ожидаемый объем закупки составляет около 84-85 пассажирских вагонов различных типов, преимущественно купейных.

При этом, капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов "Укрзализныци", которые запланированы на 2021 год, коснутся преимущественно плацкартных вагонов - для этого "Укрзализныця" усиливает свои ремонтные мощности, чтобы иметь возможность сформировать обновленный подвижной состав именно для социальных перевозок.

А.Перцовский, в частности, отметил, что коммерческое предложение получили уже Крюковский вагоностроительный завод, Харьковский вагоностроительный завод, компании Siemens и Pesa, белорусские вагоностроители.

"При этом мы объединили и вагоны, и инфраструктурные проекты в одну бюджетную программу. Но мы допускаем, что если в середине года будет разная динамика по разным направлениям программы, то мы будем ходатайствовать о перераспределении в пользу того, чтобы, например, увеличить количество вагонов. Но это решение распорядителя бюджетных средств, то есть Мининфраструктуры", - резюмировал А.Перцовский.

Как сообщалось, "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:13
Через 10 лет Volvo будет выпускать только электромобили
14:54
Украина хочет получить от МВФ в этом году почти 3 млрд долл.
14:40
Метинвест разрабатывает дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа
14:13
Шмыгаль решил бороться с нелегальным топливом
14:09
Государство должно выступать в роли арбитра при концессии ж/д вокзалов - Магера
13:52
В мире впервые за 5 лет упало производство нержавейки
13:47
По программе доступной ипотеки украинцы получат реальную возможность купить жилье
13:31
В Украине резко упало потребление электроэнергии
13:13
В Перу хотят нарастить добычу меди
13:04
Украинский рынок металлоконструкций в 2021 ожидает рост - Магомедов
12:54
Германия будет добиваться отмены санкций по Северному потоку-2
12:30
Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии
12:15
Пилотный проект по внедрению частной тяги требует изменений – Шпенов
12:14
Цены на нефть начали снижаться
11:54
JSW Steel готова к концу марта завершить поглощение BPSL
11:44
Укрзализныця решила перетряхнуть руководящие кадры
11:32
В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL
11:12
Снижение рождаемости в Китае угрожает экономике страны
10:51
Nippon Steel поставит процесс декарбонизации на научную основу
10:31
Иран снизил экспортные поставки стали
01.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!