УЗ рассчитывает на инвестиции в локальное производство пассажирских вагонов АО "Укрзализныця" отмечает, что трех- или пятилетняя госпрограмма по финансированию ежегодной закупки от 100 пассажирских вагонов поможет Украине привлечь иностранные инвестиции в локальное производство.



"Конечно, для того, чтобы привлекать инвестиции крупных международных игроков на запуск локального производства, нужно иметь программу на три-пять лет с четким пониманием, что в течение этого времени государство будет финансировать 100-150-200 вагонов в год, - это понятная перспектива для любого производителя", - цитируется в сообщении на сайте УЗ во вторник и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.



По его мнению, это будет стимулом для международных компаний-вагоностроителей браться за масштабные проекты под украинскую колею 1520 мм, они смогут локализовать свое производство, будут появляться реальная конкуренция и совместные производства, активизируются локальные поставщики.



"Все это простимулирует и наших производителей вкладываться в новые решения - уверен, когда будет, за что побороться, они смогут достойно принять этот вызов", - считает А.Перцовский.



Он также напомнил, что в государственном бюджете 2021 год запланировано выделение 4,2 млрд грн на обновление пассажирского хозяйства "Укрзализныци", в частности, закупку пассажирского подвижного состава.



"Это меньше, чем декларировалось сначала - в последний момент депутаты пересмотрели объем. Наполнение идет из специального фонда с определенными статьями, которые будут финансировать эти позиции: часть - акциз на топливо, часть - поступления по штрафам и т.д. Поэтому это оценочная сумма, теоретически она может немного меняться, если не все поступления будут собраны", - подчеркнул Перцовский.



По его словам, исходя из вышеуказанных факторов, ожидаемый объем закупки составляет около 84-85 пассажирских вагонов различных типов, преимущественно купейных.



При этом, капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов "Укрзализныци", которые запланированы на 2021 год, коснутся преимущественно плацкартных вагонов - для этого "Укрзализныця" усиливает свои ремонтные мощности, чтобы иметь возможность сформировать обновленный подвижной состав именно для социальных перевозок.



А.Перцовский, в частности, отметил, что коммерческое предложение получили уже Крюковский вагоностроительный завод, Харьковский вагоностроительный завод, компании Siemens и Pesa, белорусские вагоностроители.



"При этом мы объединили и вагоны, и инфраструктурные проекты в одну бюджетную программу. Но мы допускаем, что если в середине года будет разная динамика по разным направлениям программы, то мы будем ходатайствовать о перераспределении в пользу того, чтобы, например, увеличить количество вагонов. Но это решение распорядителя бюджетных средств, то есть Мининфраструктуры", - резюмировал А.Перцовский.



Как сообщалось, "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.



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