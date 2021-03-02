Шмыгаль решил бороться с нелегальным топливом Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций (АЗС), сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.



"Сегодня утром прошло онлайн-совещание под руководством премьер-министра Украины именно по вопросу оборота нефтепродуктов, в частности, нелегального оборота топлива в Украине. К нему были привлечены все службы, органы Нацполиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По поручению премьера будут созданы рабгруппы в каждой области, будут проводиться проверки", - сказал А.Мальованый в ходе онлайн-пресс-конференции во вторник.



По его словам, в нынешнем году у ведомства появится возможность проводить не только документальные проверки происхождения топлива на АЗС, но и лабораторные анализы качественного состава нефтепродуктов.



"В минувшем году мы работали исключительно с документами: проверяли паспорта, техрегламенты, изучали происхождение нефтепродуктов. В этом году выделено финансирование на лабораторные исследования. Идет процедура закупки такой услуги, так как наши лаборатории не имеют таких технических возможностей", - пояснил глава Госэкоинспекции.



А.Мальованый уточнил, что в каждой области будут созданы комиссии, куда войдут представители ГСЧС, Гоструда, Госпродпотребслужбы, а также Госэкоинспекция, чьей задачей будет проверка соблюдения природоохранного законодательства, в том числе качества нефтепродуктов с точки зрения экологии.



"В минувшем году мы провели 848 проверок АЗС, по итогам которых составили 979 решений-предписаний, санкций. Санкций было наложено на общую сумму свыше 8 млн грн", - сообщил глава Госэкоинспекции.



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