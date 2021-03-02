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В мире впервые за 5 лет упало производство нержавейки

02.03.21 13:52 , Металлургпром
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Мировое производство нержавеющей стали снизилось примерно до 50,7 млн тонн в 2020 году - почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сокращение ниже, чем первоначально ожидалось в начале пандемии коронавируса.

Однако это первое снижение мирового производства после четырех лет последовательного роста. В основных странах-производителях нержавеющей стали только производство в Китае и Индонезии преодолело отрицательную тенденцию. Предложение нержавейки в этих странах увеличилось примерно на 2,5 и 15,5% соответственно по сравнению с показателями 2019 года.

В прошлом году в Китае производство нержавеющей стали достигло рекордного уровня в 30,1 млн тонн. Это произошло из-за быстрого восстановления экономики страны после спада, вызванного коронавирусом, и способности национальных властей сдерживать любое увеличение числа случаев заражения Covid-19.

Пандемия лишь незначительно повлияла на производство в Индонезии. Производство продолжало расти в результате роста производственных мощностей и увеличения спроса со стороны экспортных рынков.

Во многих странах-производителях нержавеющей стали объем производства только сейчас приближается к уровню, предшествующему пандемии. Рост производства в четвертом квартале не смог компенсировать потерю предложения, вызванную блокировкой.

Производство в США и Японии в прошлом году сократилось более чем на 18%. У заводов в Европе дела обстоят немного лучше - на 7%. Восстановление производства нержавеющей стали в этих трех областях происходило постепенно. Однако всплеск спроса приводит к нехватке материала.

По прогнозам, в 2021 году мировое производство нержавейки вырастет до 54 млн тонн. Ожидается, что экономическая активность улучшится, и в этом году будут постепенно увеличиваться мощности по производству нержавеющей стали. Это особенно характерно для Индонезии, где, по прогнозам, объем производства останется выше, чем во многих более развитых странах. Тем не менее, уверенность рынка, вероятно, повысится за счет внедрения вакцинации в развитых странах.

МинПром

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