Украинский рынок металлоконструкций в 2021 ожидает рост - Магомедов В 2020-2021 годах, несмотря на кризис, вызванный пандемией, украинский рынок металлоконструкций несколько оживился, отмечает народный депутат Муса Магомедов.



Он отметил, что в большей степени это связано с активацией программы "Большое строительство". Металлоконструкции оказались востребованы в таких крупных инфраструктурных проектах, как строительство дорог, восстановление мостов и аэропортов. В ближайшем будущем программу планируется расширить за счет строительства логистических центров, портовых и линейных элеваторов.



"Если проанализировать данные Госстатслужбы за 2020 год, мы увидим снижение объемов производства металлоконструкций по всем позициям и видам. Однако необходимо понимать, что рынок – это не только уровень производства. Фактический уровень потребления металлоконструкций в Украине выше, чем объем производимой продукции. В прошлом году он вырос на 10%, до 149 тыс т. Рост спроса должен послужить сигналом для отечественных производителей по увеличению предложения в 2021 году", - отмечает М.Магомедов.



Еще один важный индикатор – годовой объем инвестиций в отрасль. В 2020 году он вырос на 15%, до 120,6 млрд грн. По данным ассоциации "Украинский центр стального строительства", 31% участников рынка нарастили объемы производства, 68% - сократили. Причем в первой группе находятся крупнейшие предприятия отрасли. Удельный вес заводов металлоконструкций, которые производят более 5 тыс т продукции в год, вырос до 48%.



"По мнению отраслевых экспертов, в 2021 году украинский рынок металлоконструкций может расшириться. Главным локомотивом роста отрасли останется программа "Большое строительство". Производители начали год с заявками на крупные объекты, поэтому карантинные ограничения не скажутся на выпуске продукции. Рост цен на металлопрокат в среднем на 50% вызвал временную паузу в закупках. Но с начала марта они возобновятся в новых ценовых параметрах", - сказал М.Магомедов.



МинПром



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