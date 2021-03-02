Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныця решила перетряхнуть руководящие кадры

02.03.21 11:44 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

АО "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса, сообщается на сайте компании во вторник.

"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя", - цитируется в сообщении глава компании Владимир Жмак.

В то же время он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не будет.

"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот, мы сейчас комплектуем штат подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", - отметил руководитель "Укрзализныци".

Ранее Жмак сообщал о планах по итогам 2021 года выйти на прибыльный уровень работы, что позволит улучшить условия труда в ж/д отрасли, повысить престижность железнодорожных профессий.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:54
JSW Steel готова к концу марта завершить поглощение BPSL
11:32
В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL
11:12
Снижение рождаемости в Китае угрожает экономике страны
10:51
Nippon Steel поставит процесс декарбонизации на научную основу
10:31
Иран снизил экспортные поставки стали
10:11
Британия лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитам
09:43
На украинских ТЭС начали расти запасы угля
09:27
Китай сохранит контроль над мировым рынком редкоземельных металлов
08:52
В январе Индия сократила экспорт металлопроката
08:22
При госзакупках необходимо отдавать приоритет отечественному производителю – Гриб
08:07
Экономика Италии пережила наибольшее падение с 1945 года
01.03.21
18:18
Представители торговых палат стран ЕС обсудили с УЗ возможность сотрудничества по реформированию компании
18:02
Украинский бизнес увидел в свет в конце тоннеля
17:50
Украина наторговала с ЕС агропродукцией на 10 млрд долл.
17:35
В Раде решили упростить создание индустриальных парков
17:15
Метинвест не спешит делать заявления о сроках по достижению углеродной нейтральности
16:51
Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату
16:35
Казначейство отрапортовало о превышении плана по наполнению бюджета
16:16
Запорожсталь отчиталась о работе в феврале
15:54
В Украине средняя зарплата выросла на 1,6 тыс. грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!