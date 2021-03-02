Укрзализныця решила перетряхнуть руководящие кадры АО "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса, сообщается на сайте компании во вторник.



"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя", - цитируется в сообщении глава компании Владимир Жмак.



В то же время он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не будет.



"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот, мы сейчас комплектуем штат подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", - отметил руководитель "Укрзализныци".



Ранее Жмак сообщал о планах по итогам 2021 года выйти на прибыльный уровень работы, что позволит улучшить условия труда в ж/д отрасли, повысить престижность железнодорожных профессий.



МинПром

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