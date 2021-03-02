В Украине резко упало потребление электроэнергии

В последнюю неделю февраля из значительного роста среднесуточной температуры воздуха в Украине произошло резкое снижение электропотребления по сравнению с предыдущей неделей, сообщает НЭК "Укрэнерго".
В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление электроэнергии значительно увеличилось.
В частности, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели уменьшилось на 7,7%, а в выходные - на 10%.
В общем, электропотребления, по оперативным данным, с 22 по 28 февраля было на 8,3% меньше, чем в предыдущую неделю.
По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 8,1%, а в выходные - на 4,9%.
С начала февраля электропотребление составляет 13,6 млрд кВт·ч, что на 8% больше прогноза.
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