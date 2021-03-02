В Перу хотят нарастить добычу меди

Перуанская компания Southern Copper планирует ускорить реализацию проектов по расширению добычи меди. Как отметил вице-президент компании по финансам Рауль Хакоб, высокий спрос на медь в Китае и подъем цен, вызванный дефицитом предложения, создают благоприятные условия для привлечения финансирования.
В частности, компания рассчитывает на запуск двух крупных проектов — Chancas и Michiquillay. Их совокупная стоимость оценивается в 5,4 млрд долл. По первому проекту компания завершила подготовку ТЭО, по второму ведет переговоры с местными общинами, рассчитывая получить их одобрение.
В текущем году Southern Copper планирует получить 943 тыс. т меди в концентрате. Реализация проекта Michiquillay позволит компании увеличить выпуск на 225 тыс. т в год, а Chancas — примерно на 70 тыс. т в год.
Также компания рассматривает возможность реанимации ранее отклоненного проекта по строительству рафинировочного завода стоимостью 1,35 млрд долл. на юге страны. Но он еще должен быть утвержден правлением.