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В Перу хотят нарастить добычу меди

02.03.21 13:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Перуанская компания Southern Copper планирует ускорить реализацию проектов по расширению добычи меди. Как отметил вице-президент компании по финансам Рауль Хакоб, высокий спрос на медь в Китае и подъем цен, вызванный дефицитом предложения, создают благоприятные условия для привлечения финансирования.

В частности, компания рассчитывает на запуск двух крупных проектов — Chancas и Michiquillay. Их совокупная стоимость оценивается в 5,4 млрд долл. По первому проекту компания завершила подготовку ТЭО, по второму ведет переговоры с местными общинами, рассчитывая получить их одобрение.

В текущем году Southern Copper планирует получить 943 тыс. т меди в концентрате. Реализация проекта Michiquillay позволит компании увеличить выпуск на 225 тыс. т в год, а Chancas — примерно на 70 тыс. т в год.

Также компания рассматривает возможность реанимации ранее отклоненного проекта по строительству рафинировочного завода стоимостью 1,35 млрд долл. на юге страны. Но он еще должен быть утвержден правлением.


МинПром

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