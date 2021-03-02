Германия будет добиваться отмены санкций по Северному потоку-2 Германия попытается договориться с новой администрацией президента США по отмене санкций против газопровода "Северный поток-2". Правительство будет искать "пути диалога" по этому вопросу.



Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции "Союз-90"/"Зеленые".



"Правительство ФРГ тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран-членов ЕС против этих санкций США. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", - говорится в сообщении.



Строительство "Северного потока-2" было начато в 2018 году. Его цель – обеспечить ежегодную прокачку 55 млрд кубометров природного газа напрямую из России в Германию.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



