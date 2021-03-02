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Цены на нефть начали снижаться

02.03.21 12:14 , Укринформ
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Цены на нефть снизились во вторник, 2 марта, на ожиданиях увеличения поставок сырья группой ОПЕК+, а также на замедлении спроса в Китае.
Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 62,93 долл. за баррель, что на 0,76 долл. (1,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX составляет 59,83 долл. за баррель, что на 0,81 долл. (1,34%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 63,69 и 60,64 долл. соответственно.

"Опасения по поводу увеличения поставок ОПЕК+ и прекращения добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией на 1 млн барр./сут. (б/с) в этом месяце оказали давление на цены на нефтяные котировки", — сказал Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

Министерский саммит группы должен состояться в этот четверг. В повестке дня переговоров может оказаться вопрос об увеличении поставок на 1,5 млн б/с.

Добыча нефти ОПЕК снизилась в феврале благодаря добровольному сокращению добычи Саудовской Аравией.

Настроения участников рынка также ухудшились из-за слабых данных по производственному сектору Китая. Рост производственной активности в КНР в феврале упал до 9-месячного минимума, что может снизить спрос на нефть в стране и оказать давление на мировые цены.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,86 долл. за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,30 долл. за баррель, что на 39 центов ниже уровня закрытия торгов (63,69 долл.).

МинПром

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