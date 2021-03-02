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JSW Steel готова к концу марта завершить поглощение BPSL

02.03.21 11:54 , SteelGuru
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Economic Times сообщила, что JSW Steel официально написала комитету кредиторов о своем намерении завершить приобретение Bhushan Power and Steel путем перевода суммы сделки в размере 19 350 крор индийских рупий на счет условного депонирования PNB с условиями, обеспечивающими четырехлетний процесс урегулирования. на шаг ближе к завершению.

В отдельном репортаже CNBC TV говорится, что на следующей неделе кредиторы проголосуют за предложение JSW Steel о поглощении проблемной компании. Кредиторы BPSL будут голосовать, чтобы решить, будут ли они возвращать деньги JSW Steel в случае, если Верховный суд вынесет неблагоприятное постановление после закрытия сделки.

JSW Steel обратилась в банки с просьбой о возмещении убытков в случае, если решение по делу BPSL будет для нее невыгодным.

Готовность JSW платить - это изменение прежней позиции. В июне, после пандемии Covid-19, он добивался гибкости в графике платежей для своей заявки, но кредиторы отклонили это требование. Однако с тех пор состояние индийской сталелитейной промышленности изменилось. Закрытие BPSL добавит мощности JSW Steel примерно на 3 млн тонн к существующим 18 млн тонн.

МинПром

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