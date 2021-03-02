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В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL
Индийские СМИ сообщили, что профсоюзы, требующие отмены решения о приватизации металлургического завода Vizag и выделения находящихся в его подчинении железорудных рудников, призвали поддержать всеобщую забастовку штата 5 марта. Президент AITUC г-н Р. Равендранат осудил приватизацию Vizag Steel и объявил о собраниях и митингах 3 и 4 марта в округах, избирательных округах и городах, чтобы побудить общественность добровольно участвовать в забастовке.
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