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В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL

02.03.21 11:32 , SteelGuru
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Индийские  СМИ сообщили, что профсоюзы, требующие отмены решения о приватизации металлургического завода Vizag и выделения находящихся в его подчинении железорудных рудников, призвали поддержать всеобщую забастовку штата 5 марта. Президент AITUC г-н Р. Равендранат осудил приватизацию Vizag Steel и объявил о собраниях и митингах 3 и 4 марта в округах, избирательных округах и ​​городах, чтобы побудить общественность добровольно участвовать в забастовке.

Он призвал молодежь к массовому участию в движении, чтобы защитить сталелитейный завод Vizag Steel.

Районный секретарь партии CITU г-н Г. Шриниваса Рао, районный секретарь IFTU г-н Р. Мохан, районный секретарь YSRTU г-н Вирасвами Редди, районный секретарь AITUC г-н PVR Чоудари и другие также участвовали в программе и просили YSRCP, TDP, Jana Sena и другие партии  поддержать общегосударственную забастовку.

МинПром


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