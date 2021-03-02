Nippon Steel поставит процесс декарбонизации на научную основу

Японская металлургическая компания Nippon Steel, производитель стали № 3 в мире, увеличит расходы на исследования и разработки (НИОКР) для ускорения декарбонизации в сталеплавильном производстве, поскольку она сталкивается с растущим давлением, направленным на сокращение выбросов углерода, сказал исполнительный вице-президент Кацухиро Миямото.
"Мы будем вкладывать значительные ресурсы в исследования и разработки в области технологии декарбонизации", - сказал он.
На японских производителей стали приходится 14% выбросов углерода в стране, и им необходимо сокращать эмиссию, оставаясь при этом прибыльными на рынке, где конкуренция - в основном со стороны Китая - растет.
Nippon Steel и ее местные партнеры работают вместе над разработкой технологии восстановления железной руды, в которой используется водород в доменных печах, чтобы сократить выбросы CO2 на 30% к 2030 году.
Но сделанное в октябре обещание Японии достичь углеродной нейтральности к 2050 году заставило отрасль искать способы ускорить переход на безуглеродистую сталь.
По словам К.Миямото, Nippon Steel будет активизировать использование водорода в технологиях восстановления железной руды, улавливания и хранения углерода, а также в способах производства высококачественной стали в электропечах.
Однако правительству необходимо будет разработать стратегию по обеспечению дешевой безуглеродной электроэнергией, сказал он.
Nippon Steel прогнозирует чистый убыток за год до 31 марта, второй год подряд в минусе, поскольку спрос упал из-за пандемии COVID-19.
Компания уверена, что в следующем году она вернется к прибыли, сказал К.Миямото, поскольку спрос со стороны промышленности останется устойчивым, а прибыль индийского подразделения будет расти.
МинПром
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