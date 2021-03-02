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Британия лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитам
02.03.21 10:11 , Металлургпром
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Британский государственный коммерческий банк лишил финансовую компанию Greensill Capital правительственной гарантии по кредитам выданным компаниям металлургического магната Санджива Гупты после того, как решил, что тот нарушил условия программ государственной поддержки бизнеса в период пандемии (CLBILS). Об этом говорится в сообщении Sky News.
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