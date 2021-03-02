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Британия лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитам

02.03.21 10:11 , Металлургпром
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Британский государственный коммерческий банк лишил финансовую компанию Greensill Capital правительственной гарантии по кредитам выданным компаниям металлургического магната Санджива Гупты после того, как решил, что тот нарушил условия программ государственной поддержки бизнеса в период пандемии (CLBILS). Об этом говорится в сообщении Sky News.

Источники Sky News сообщили, что бухгалтерская фирма EY и юридическая фирма Hogan Lovells были привлечены правительством для расследования нарушений Greensill правил CLBILS.

В сообщении говорится, что ревизоры пришли к выводу, что условия были нарушены в отношении таких областей, как адекватность безопасности, взятой на себя Greensill в отношении активов, принадлежащих GFG Alliance, сети компаний, возглавляемой г-ном Гуптой.

В случае принудительного исполнения, отмена государственной гарантии может оставить Greensill один на один с просроченными задолженностями, если GFG в итоге не выполнит свои обязательства по выплате кредита, предупреждают в Sky News.

МинПром

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