При госзакупках необходимо отдавать приоритет отечественному производителю – Гриб При аналогичном качестве на гостендерах нужно отдавать приоритет отечественному производителю. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



"Пусть даже украинская продукция будет чуточку дороже. Мы же таким образом поддерживаем собственные рабочие места, казну городов, семьи рабочих, а не бездумно выводим средства за границу", - сказала она.



"Это как с электричеством, собственная генерация которого позволяет на 100% закрывать наши потребности. Сначала мы покупаем иностранную, а затем тысячи наших шахтёров и энергетиков оказываются на бирже труда. Так делать нельзя", - добавила В.Гриб.



Нардеп сообщила, что вчера в Харькове начал протестовать коллектив завода "Электротяжмаш". "Три месяца люди без зарплаты. Перекрыли Московский проспект, требуют немедленно погасить долги. Руководство завода обещает рассчитаться, когда появятся заказы. Вспоминайте, пожалуйста, этих людей каждый раз, когда слышите, что где-то на каком-то тендере импортные аналоги (пусть те же, трамваи, вагоны или комплектующие к ним) оказались на десяток гривен дешевле продукции из Украины", - отметила она.



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