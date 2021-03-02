Экономика Италии пережила наибольшее падение с 1945 года Экономика Италии в 2020 году испытала наихудший спад со времен Второй мировой войны. ВВП страны рухнул на 8,9%, свидетельствуют окончательные данные статагентства ISTAT. Предварительно снижение оценивалось в 8,8%.



Объем экономики опустился ниже 1,6 трлн евро, что является самым низким значением с 1997 года, пишет Ansa.



Тем не менее, падение оказалось немного лучше прогнозировавшихся правительством страны 9%, отмечает Trading Economics.



Дефицит бюджета в прошлом году составил 155,6 млрд евро, или 9,5% ВВП. Это максимальное отрицательное сальдо по крайней мере с 1995 года, хотя оно и оказалось ниже официально ожидавшихся 10,8% ВВП.



Рост дефицита обусловлен расходами на поддержку бизнеса и населения, пострадавших от пандемии COVID-19. По итогам 2019 года он составлял минимальные с 2007 года 1,6% ВВП.



На 2021 год итальянское правительство прогнозирует дефицит в размере 8,8% ВВП.



Госдолг в прошлом году вырос до 155,6% ВВП по сравнению со 134,6% ВВП в 2019 году.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



