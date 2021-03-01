Представители торговых палат стран ЕС обсудили с УЗ возможность сотрудничества по реформированию компании Представители посольств и торговых представительств европейских стран обсудили варианты сотрудничества и возможность передачи опыта в процессе реформирования "Укрзализныци" в соответствии с Директивами Евросоюза. Об этом рассказал Директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая.



По его словам, "Укрзализныця" провела ряд телефонных конференций с представителями посольств и торгово-экономических палат Франции, Великобритании, Германии, Чехии и Италии. В ближайших планах – встречи с дипломатами Австрии, Венгрии и других стран ЕС. На встречах было продемонстрировано создание новой модели управления компанией. В частности, речь идет о поэтапной (с пилотными проектами) реструктуризации на отдельные направления деятельности: "УЗ Инфра" (оператор инфраструктуры), "УЗ Карго" (грузоперевозки), пассажирские перевозки, производственное подразделение. Суть этих изменений – переход на вертикально управляемые структуры для более эффективного выполнения бизнес-задач с четким разграничением ответственности по этим направлениям.



Иракли Эзугбая отметил, что национальные железнодорожные операторы европейских стран уже давно прошли такую реструктуризацию. "Опыт в Европе показывает, что в каждой стране ЕС в процессе реформирования были созданы собственный оператор железнодорожной инфраструктуры, грузовой и пассажирский перевозчики. Украине очень пригодится понимание успешного опыта работы национальных грузовых операторов в Словакии, Польше, Венгрии, Германии, Франции и других. «Укрзализныце», которая за последние годы сильно утратила свою грузовую базу, нужно наращивать присутствие на рынке", – сказал топ-менеджер компании.



Он напомнил, что предлагаемое разделение "Укрзализныци" предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС. Данным Соглашением Украина взяла обязательства имплементировать в законодательство нормы семи Директив и четырех Регламентов в железнодорожной сфере. Независимо от изменений в законодательство, в Украине было принято ряд базовых документов, которые обеспечивают реформирование национального ж/д оператора.



В частности, Кабмином приняты стратегия развития "Укрзализныци" на 2019-2023 годы и план мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта. Кроме того, новая организационная структура АО "Укрзализныця" утверждена Наблюдательным советов компании в октябре 2020 года.



Отдельно на встречах с европейскими партнерами были подчеркнуты транзитные возможности Украины в грузоперевозках как сигнал европейскому бизнесу о развитии взаимовыгодного сотрудничества.



Представители европейских посольств и торгово-экономических палат в Украине обещали оказать помощь в налаживании контактов "Укрзализныци" с правительственными структурами, экспертами и бизнесом в своих странах.



"Украина нуждается в поддержке европейских партнеров, которые уже прошли сложные этапы реформирования государственных транспортных компаний. Мы будем опираться на их опыт по созданию эффективных грузовых перевозок", – говорит Иракли Эзугбая.



Напомним, ранее о поддержке реформ в "Укрзализныце" заявили в Европейской бизнес ассоциации. На встрече с представителями Комитета по логистике ЕБА и ключевыми игроками рынка железнодорожных перевозок Иракли Эзугбая представил основную концепцию функционирования филиала грузовых перевозок "УЗ Карго" (UZ Сargo). "Эксперты Комитета по логистике засвидетельствовали поддержку реформы УЗ и готовность сотрудничать в этом направлении. Участниками были также обсуждены дальнейшие намерения УЗ по внедрению единого логистического тарифа", – сообщили в ЕБА.



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