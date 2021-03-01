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Украина наторговала с ЕС агропродукцией на 10 млрд долл.

01.03.21 17:50 , Укринформ
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Торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом в 2020 году достигла 10,2 млрд долл. Как передает Укринформ, об этом сообщил Институт аграрной экономики (ИАЭ).

Главными европейскими партнерами для Украины в прошлом году были Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Бельгия. На эти страны приходится более 80% суммарного отечественного торгового оборота агропромышленной продукцией с Европейским Союзом.

Импорт аграрной продукции из стран-членов ЕС за 2020 год увеличился на 13,4% по сравнению с 2019 годом, до 3,6 млрд долл. В частности, Украина потратила на закупку в Евросоюзе напитков, преимущественно алкогольных (386 млн долл.), различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов (338 млн долл.), табака и изделий из него (323 млн долл), молокопродуктов (279 млн долл. ), остатков и отходов, продуктов для кормления животных (236 млн долл.), какао-бобов и шоколада (228 млн долл), готовых продуктов из зерна (209 млн долл.).

В ИАЭ напомнили, что 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, и с 1 февраля по 31 декабря 2020 года был переходный период, на время которого она оставалась в едином таможенном и торговом пространстве с ЕС. В конце 2020 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Великобританией и Евросоюзом. Также в конце 2020 года состоялось подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией, которая начала действовать с начала 2021 года. Поэтому в дальнейшем, отметили в ИАЭ, взаимная торговля Украины с этой страной будет осуществляться и учитываться отдельно.

МинПром

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