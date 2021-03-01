В Раде решили упростить создание индустриальных парков В Украине хотят упростить создание индустриальных парков. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект №4416-1. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.



В законе определены объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка.



Документ предусматривает компенсацию управляющим компаниям и инициаторам создания индустриальных парков - физическим лицам и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям.



Также предлагается компенсация участникам индустриальных парков части процентных платежей по кредитам; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.



"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект №4416-1", - указано в сообщении.



Напомним, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.



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