Метинвест не спешит делать заявления о сроках по достижению углеродной нейтральности Десятилетняя "дорожная карта" горно-металлургического холдинга "Метинвест" украинских бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского по сокращению выбросов CO2 находится в стадии разработки и пока рано делать заявления о сроках по достижению углеродной нейтральности, заявил глава компании Юрий Рыженков в интервью The Brussels Times.



"Метинвест" берет на себя ответственность за все взятые на себя обязательства. Все наши заявления об окружающей среде подкреплены пошаговым планом действий, в котором указывается, насколько мы можем сократить и какой ценой. Десятилетняя «дорожная карта» Метинвеста по сокращению выбросов CO2 находится в стадии разработки. Как только мы поймем, как мы можем стать углеродно-нейтральными, мы объявим об этом", - сказал Ю.Рыженков.



Он отметил, что для достижения нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году Украине и ее предприятиям потребуется огромная финансовая помощь. Однако в отличие от многих компаний ЕС, которые получали поддержку от Европейской комиссии для модернизации и повышения экологичности, украинские компании вынуждены финансировать свои проекты модернизации самостоятельно, поскольку государственная помощь недоступна.



"Для декарбонизации всей Европы потребуются усилия в каждой конкретной стране, в том числе в Украине. В то же время важно обеспечить, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины в частности. Фактически, импорт из Украины является важной частью модели прокатки стали, которая приносит значительную пользу рынку ЕС. Это дает возможность адаптироваться к колебаниям рынка, сохраняет многочисленные производственные мощности и создает тысячи рабочих мест для сталелитейщиков ЕС. Таким образом, полная интеграция Украины в цепочку поставок стали в ЕС только сделает рынок ЕС более сильным и более устойчивым к внешним потрясениям", - отметил глава "Метинвеста".



Напомним, что по инициативе Еврокомиссии с 23 июля 2020 года началось общественное обсуждение предлагаемого механизма регулирования углеродных границ ЕС (CBAM), который со временем может стать новой формой торгового барьера. Ожидается, что Европейская комиссия официально представит проекты соответствующих законов парламенту и совету в 2021 году.



Инициатива CBAM является частью европейского "Зеленого соглашения", которое теперь стало основной движущей силой плана восстановления ЕС в ответ на последствия пандемии COVID-19 и соответствует стратегической промышленной цели ЕС по "выравниванию возможностей" между компаниями в ЕС и конкурирующими с ними компаниями других стран.



Недавно правительство Украины заявило о своем намерении взаимодействовать с Европейской комиссией по вопросу CBAM в рамках продолжающегося диалога между ЕС и Украиной.



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