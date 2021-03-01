Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату

01.03.21 16:51 , znaj.ua
печать
размер текста:

Искусственно заниженная отпускная цена на уголь государственных шахт не покрывает даже расходы на выплату заработной платы. Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в комментарии изданию "Страна".

"На самом деле перспективных шахт в Украине практически не осталось. А этой зимой угольщиков окончательно добили - на фоне дефицита угля на ТЭС, шахтам предлагали за уголь всего 800-1300 гривен за тонну. Этих денег хватит разве что на электроэнергию, на зарплаты уже ничего не остается", - сообщил нардеп.

На искусственно заниженную цену продажи накладываются хронические неплатежи за уголь.
  
"К примеру, шахту имени Сургая уже отключают от электроэнергии, Стаханова - предупредили об отключении. Большинство шахт уже преодолели точку невозврата, их фактически убили", - заявил М.Волынец.

Напомним, ранее ICC Ukraine призвала руководство Министерства энергетики, Фонда госимущества и Государственной аудиторской службы безотлагательно проверить факты искусственного занижения цен реализации угля с государственных шахт.

При рыночной цене на уровне 1950-2000 грн/т государственные шахты продают уголь по 1650 грн/т.

Как сообщалось, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается путем прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.

Как известно, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:35
В Раде решили упростить создание индустриальных парков
17:15
Метинвест не спешит делать заявления о сроках по достижению углеродной нейтральности
16:35
Казначейство отрапортовало о превышении плана по наполнению бюджета
16:16
Запорожсталь отчиталась о работе в феврале
15:54
В Украине средняя зарплата выросла на 1,6 тыс. грн
15:36
Зеленский предполагает, что после коронавируса в Украине будут еще эпидемии
15:14
За месяц автогаз в Украине подорожал на 2 грн
14:51
В Раде хотят отменить летнее время
14:39
Из-за морозов в Техасе разорилась главная энергокомпания
14:13
Благотворительные организации заявили о риске голода из-за пандемии
13:58
ДТЭК начал строительство Тилигульской ветроэлектростанции
13:35
Freeport-McMoRan планирует увеличить добычу меди в США
13:15
Энергоатом обеспечил украинцев энергией на март
13:03
В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет
12:52
Остатки средств на Едином казначейском счете выросли на 2,5 млрд грн
12:32
В январе перевозка грузов упала на 2,2%
12:21
Бизнесу нужна фискальная и кредитная поддержка со стороны государства - мнение
12:17
Налоговая амнистия не заменит структурных реформ – Магера
12:16
Всемирный банк призывают отказаться от инвестиций в угольные и нефтяные проекты
11:55
Emirates Steel решила выпускать горячекатаный рулон
26.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!