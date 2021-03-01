Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Казначейство отрапортовало о превышении плана по наполнению бюджета

01.03.21 16:35 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Доходы государственного бюджета Украины в феврале 2021 года составили почти 77,3 млрд грн, что на 2% превышают плановый показатель и на 7,6% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в феврале получил 67,3 млрд грн, что на 1,9% больше плана и на 8,1% превышает показатель февраля-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-февраль, то они перевыполнены в 2021 году на 4,2 от плана и на 16,9% превышают прошлогодний уровень за аналогичный период. В целом за два месяца этого года госбюджет получил почти 143,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 124,8, что на 4% выше плана и на 19,2% больше января-февраля-2020.

Как указало казначейство, таможня в феврале текущего года принесла почти 27 млрд грн, что на 0,7% больше ожидаемого показателя и на 19,3% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-феврале нынешнего года таможенные поступления составили 49 млрд грн, что на 0,5% превысило индикатив Минфина и на 20,5% - прошлогодний уровень.

Налоговые поступления в феврале принесли в бюджет 37,7 млрд грн и эта сумма на 3,2% больше планового уровня и на 1,7% - прошлогоднего.

За два месяца этого года налоговые поступления принесли 71 млрд грн и были на 6,9% выше ожидаемого показателя и на 19,4% - прошлогоднего, указало ГКСУ.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в январе снизилось до 12,47 млрд грн по сравнению с январскими 13 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 11,8% выше ожидаемого уровня - 28,1 млрд грн, что на 8,2% выше февраля-2020.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 26,57 млрд грн, что на 13,3% больше, чем в феврале-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:35
В Раде решили упростить создание индустриальных парков
17:15
Метинвест не спешит делать заявления о сроках по достижению углеродной нейтральности
16:51
Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату
16:16
Запорожсталь отчиталась о работе в феврале
15:54
В Украине средняя зарплата выросла на 1,6 тыс. грн
15:36
Зеленский предполагает, что после коронавируса в Украине будут еще эпидемии
15:14
За месяц автогаз в Украине подорожал на 2 грн
14:51
В Раде хотят отменить летнее время
14:39
Из-за морозов в Техасе разорилась главная энергокомпания
14:13
Благотворительные организации заявили о риске голода из-за пандемии
13:58
ДТЭК начал строительство Тилигульской ветроэлектростанции
13:35
Freeport-McMoRan планирует увеличить добычу меди в США
13:15
Энергоатом обеспечил украинцев энергией на март
13:03
В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет
12:52
Остатки средств на Едином казначейском счете выросли на 2,5 млрд грн
12:32
В январе перевозка грузов упала на 2,2%
12:21
Бизнесу нужна фискальная и кредитная поддержка со стороны государства - мнение
12:17
Налоговая амнистия не заменит структурных реформ – Магера
12:16
Всемирный банк призывают отказаться от инвестиций в угольные и нефтяные проекты
11:55
Emirates Steel решила выпускать горячекатаный рулон
26.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!