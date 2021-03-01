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В Украине средняя зарплата выросла на 1,6 тыс. грн

01.03.21 15:54 , РБК Украина
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2021 года составила 12 337 грн. Это на 15,0% (на 1 610 грн) больше по сравнению с январем прошлого года (10 727 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2021 года к январю прошлого года выросла на 8,3%.

Средняя зарплата украинцев за год выросла на 1,6 тысяч гривен

Самая высокая начисленная зарплата в январе была в Киеве - 17533 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 9696 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 24095 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" – 6647 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

МинПром

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