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Благотворительные организации заявили о риске голода из-за пандемии

01.03.21 14:13 , Интерфакс
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Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис, с которым столкнулись несколько стран, и повысила риск голода для их населения, говорится в докладе группы из 14 благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC).

По данным DEC, Йемен и Южный Судан уже находятся на грани голода, а также голод грозит Афганистану и Демократической Республике Конго. В докладе также упоминается ситуация в Сирии, Сомали, положение этнической группы рохинджа в лагерях для беженцев в Бангладеш.

Гендиректор DEC Салех Сайед заявил, что в результате экономического кризиса, вызванного пандемией, бедные в мире стали еще беднее.

"Без продолжения поддержки многие люди погибнут, не только от самого COVID-19, но от экономических последствий вируса", - отметил он.

В DEC входят, в частности, Британский Красный Крест, международная организация Save the Children и благотворительная Oxfam.

На донорской конференции ООН по Йемену 1 марта организаторы заявили, что намерены собрать 3,85 млрд долл. на предотвращение масштабного голода в этой стране. По последним данным ООН, более 16 млн йеменцев - около половины населения страны - столкнутся с голодом в этом году. Около 50 тыс. жителей Йемена уже умирают от голода.

В прошлом году из-за пандемии закрылись многие гуманитарные программы, и в результате ООН и партнеры организации собрали для Йемена 1,9 млрд долл. вместо требуемых 3,4 млрд долл.

МинПром

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