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ДТЭК начал строительство Тилигульской ветроэлектростанции

01.03.21 13:58 , Металлургпром
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ДТЭК ВИЭ и датская компания Vestas, мировой лидер по производству ветротурбин, заключили договор на строительство первой очереди ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью в 126 МВт. Об этом говорится в сообщении украинской энергокомпании.

Финансирование первой очереди Тилигульской ВЭС планируется из средств, привлеченных в 2019 году в результате выпуска зеленых еврооблигаций.

"Этот проект станет действенным шагом группы ДТЭК по достижению углеродной нейтральности к 2040 году и вкладом Украины в реализацию европейской программы Green Deal … Реализация стратегии по развитию генерирующих мощностей в зеленой энергетике станет существенным вкладом группы ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом", - отметили в компании.

На ДТЭК Тилигульской ВЭС будет установлена 21 инновационная onshore-ветротурбина Vestas мощностью 6 МВт каждая. Благодаря новейшим разработкам новые турбогенераторы способны максимизировать выработку электроэнергии при слабом и среднем ветре.

Новое поколение ветротурбин было запущено в промышленное производство в начале 2021 года и одной из первых, где они будут установлены, станет украинская ветроэлектростанция. Данная модель является самой большой по размеру ротора on-shore ветротурбиной в портфеле Vestas диаметром 126 метров.

На площадке ДТЭК Тилигульской ВЭС заканчиваются подготовительные работы, строительные работы начнутся в марте и продлится до конца 2021 года. Работа первой очереди ветроэлектростанции мощностью 126 МВт будет способствовать сокращению выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год. Благодаря строительству ВЭС в регионе будут созданы несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест.

Проект строительства ДТЭК Тилигульской ВЭС предусматривает возможность увеличения мощности до 564 МВт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

МинПром

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