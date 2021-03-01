Freeport-McMoRan планирует увеличить добычу меди в США Американская компания Freeport-McMoRan планирует увеличить добычу меди в США, чтобы удовлетворить дополнительный спрос, источником которого станут расширение производства электромобилей и борьба с глобальным потеплением.



Как отмечает генеральный директор компании Ричард Адекерсон, оба этих направления является приоритетными для нынешней президентской администрации Джо Байдена. При этом содержание меди в электромобилях, в среднем, вдвое выше, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания, а широкое внедрение альтернативной энергетики требует массированных капиталовложений в электросети.



В настоящее время компания добывает в США более 450 тыс. т меди в год, которые, по большей части, используются на внутреннем рынке. Freeport-McMoRan собирается расширить производительность трех рудников на юго-западе США, что даст прибавку еще более чем на 100 тыс. т в год.



По словам Р.Адкерсона, компания находится в более выгодном положении, чем ее конкуренты, так как ей не надо строить новые рудники. Это требует получения многочисленных разрешений, тогда как Freeport-McMoRan уже имеет все необходимые лицензии.



Мировые цены на медь достигли сейчас наивысшего значения за последние десять лет вследствие возросшего спроса при дефиците предложения. По мнению компании Concord Resources, они могут превысить рекорд 2011 г. (10 190 долл. за т) и достигнуть 12 000 долл.за т.



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