Бизнесу нужна фискальная и кредитная поддержка со стороны государства - мнение Детенизация, безусловно, важна, но украинским предпринимателям, пережившим карантинные ограничения и два локдауна, все же больше нужна фискальная и кредитная поддержка со стороны государства. Это не просто вопрос развития, это вопрос выживания. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что налоговую реформу планировали осуществить еще в прошлом году. Попыток было несколько, но власти так и не удалось внести принципиальные изменения в налоговую систему. В 2021 году Офис президента решил дать налоговой реформе новый импульс.



Как известно, Президент Украины подал в парламент пакет законопроектов о налоговой амнистии. Последняя предполагает, что предприниматели смогут безнаказанно (без административных и уголовных наказаний) вывести из тени свои реальные доходы. Включая те средства, за которые не были уплачены налоги за весь период независимости Украины.



"В принципе, налоговая амнистия – важный вопрос для украинского бизнеса. Согласно Плану BEPS (противодействия размыванию налоговой/налогооблагаемой базы и выводу доходов/прибыли из-под налогообложения), подписанному Украиной и ее международными партнерами, в ближайшие годы усилия многих стран будут брошены на достижение налоговой прозрачности и деофшоризации", - отмечает М.Магомедов.



"Вопрос в том: мы сделаем это сами или нас заставят это сделать. Пакет президента состоит из четырех законопроектов. Первый, з/п № 5153 содержит поправки в Налоговый кодекс по части добровольного декларирования всех активов. Второй, з/п № 5154 вносит изменения в Бюджетный кодекс по аналогичному вопросу. Третий, з/п № 5155 содержит поправки в валютное законодательство с целью налоговой детенизации. Последний, четвертый законопроект № 5156 вносит поправки в Уголовный кодекс по части детенизации доходов и активов", - добавил он.



По мнению М.Магомедова, законопроекты Президента – тема долгой профессиональной дискуссии между властью и бизнесом. "Детенизация нужна как государству, так и предпринимателям. Она может стать первым шагом к налаживанию партнерских отношений. Сейчас они больше похожи на отношения "начальник-подчиненный". Очень надеюсь, что во время обсуждения указанных документов власть будет слышать не только себя", - резюмировал нардеп.



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