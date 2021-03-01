Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Налоговая амнистия не заменит структурных реформ – Магера

01.03.21 12:17
печать
размер текста:

Налоговая амнистия может дать результат и пополнить бюджет, но она не заменит эффективной системы налогообложения, она лишь демонстрирует ее несовершенство. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду четыре неотложных законопроекта, касающиеся налоговой амнистии (№№ 5153-5156). Проведение налоговой амнистии и нулевая декларация для бизнеса - это реализация предвыборных обещаний президента. Цель налоговой амнистии - вывести капитал из тени, нормализовать деловой климат и подтолкнуть реформу налогового законодательства.

"Налоговая амнистия будет эффективной лишь в том случае, если общество доверяет государству, а предложенные механизмы ее проведения будут продуманными и четкими. Ведь есть примеры и неудачной налоговой амнистии, как например, в Грузии в 2005 году. Тогда в бюджет страны поступил всего 1% от запланированной суммы, незадекларированный доход показали 8 человек. Все потому, что доверия к государству не было", - отметил С.Магера.

Нардеп выразил уверенность, что поэтому перед тем, как проводить налоговую амнистию, необходимо повысить уровень доверия к государственным институтам, провести качественную разъяснительную работу и информационную кампанию, предложить стимулирующий размер налога.

"К тому же, сама по себе налоговая амнистия не решит структурных проблем государства и дефицита бюджета. Судебная реформа и либерализация экономики нужны как воздух. Только комплексные меры позволят привлечь инвестиции и создать привлекательные условия для ведения бизнеса, поднять экономику и увеличить поступления в бюджет", - считает С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:03
В Раде зарегистрирован законопроект о продлении экспортной пошлины на лом на пять лет
12:52
Остатки средств на Едином казначейском счете выросли на 2,5 млрд грн
12:32
В январе перевозка грузов упала на 2,2%
12:21
Бизнесу нужна фискальная и кредитная поддержка со стороны государства - мнение
12:16
Всемирный банк призывают отказаться от инвестиций в угольные и нефтяные проекты
11:55
Emirates Steel решила выпускать горячекатаный рулон
11:35
В Европе производство стали не успевает за спросом
11:22
Власть не услышала мнение бизнеса относительно ограничения сроков эксплуатации ж/д вагонов
11:14
Vale намерена восстановить производство железорудных окатышей
11:06
Украинским предприятиям не хватает стимулов для экомодернизации - замминистра экологии
10:53
Газпром нарастил транзит газа через Украину
10:43
Украине нужно защитить свой рынок от импорта окрашенного металла из КНР
10:32
Минторг США объявил результаты по двум расследованиям импорта г/к проката
10:15
Гупта построит в Индии еще один метзавод
09:59
Южноафриканская Implats расширит два рудника
09:26
ЕС может продлить квоты на импорт стали
08:52
В январе Япония сократила экспорт стали
08:30
Конгресс США одобрил план Байдена по спасению экономики
08:04
Fitch прогнозирует рост украинской экономики на уровне 4%
26.02.21
18:01
Кабмин одобрил смену руководства Центрэнерго
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!