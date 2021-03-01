Налоговая амнистия не заменит структурных реформ – Магера Налоговая амнистия может дать результат и пополнить бюджет, но она не заменит эффективной системы налогообложения, она лишь демонстрирует ее несовершенство. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду четыре неотложных законопроекта, касающиеся налоговой амнистии (№№ 5153-5156). Проведение налоговой амнистии и нулевая декларация для бизнеса - это реализация предвыборных обещаний президента. Цель налоговой амнистии - вывести капитал из тени, нормализовать деловой климат и подтолкнуть реформу налогового законодательства.



"Налоговая амнистия будет эффективной лишь в том случае, если общество доверяет государству, а предложенные механизмы ее проведения будут продуманными и четкими. Ведь есть примеры и неудачной налоговой амнистии, как например, в Грузии в 2005 году. Тогда в бюджет страны поступил всего 1% от запланированной суммы, незадекларированный доход показали 8 человек. Все потому, что доверия к государству не было", - отметил С.Магера.



Нардеп выразил уверенность, что поэтому перед тем, как проводить налоговую амнистию, необходимо повысить уровень доверия к государственным институтам, провести качественную разъяснительную работу и информационную кампанию, предложить стимулирующий размер налога.



"К тому же, сама по себе налоговая амнистия не решит структурных проблем государства и дефицита бюджета. Судебная реформа и либерализация экономики нужны как воздух. Только комплексные меры позволят привлечь инвестиции и создать привлекательные условия для ведения бизнеса, поднять экономику и увеличить поступления в бюджет", - считает С.Магера.



МинПром



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