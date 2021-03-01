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Энергоатом обеспечил украинцев энергией на март

01.03.21 13:15 , Укринформ
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ГП "НАЭК "Энергоатом" продал ГП "Гарантированный покупатель "на март 2021 года весь необходимый объем электроэнергии для полного покрытия потребностей населения". Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте "Энергоатома".

"Энергоатом продал ГП "Гарантированный покупатель" на март этого года 3,56 млн МВт-ч электроэнергии - объем, необходимый для полного покрытия потребностей населения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по спецобязательствам, возложенными на компанию, цена продажи составила 150 грн/МВт-ч (без НДС).

Как сообщает "Энергоатом-трейдинг", с начала работы нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, Энергоатом продал "ГарПоку" 87,7 млрд кВт-ч электроэнергии. Из этого объема 10,5 млрд кВт-ч было реализовано уже в этом году. Поэтому переживать за свет в домах не стоит - украинские атомные электростанции способны выработать его в более чем достаточных для граждан объемах.

Как сообщалось, НКРЭКУ планирует проверить НАЭК "Энергоатом" на предмет недостаточного (на 5,9% меньше необходимого) отпуска "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения. Соответствующий проект постановления будет рассматриваться 3 марта на заседании комиссии.

МинПром

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