Власть не услышала мнение бизнеса относительно ограничения сроков эксплуатации ж/д вагонов Мнение и позицию бизнеса по поводу приказа Мининфраструктуры по ограничению сроков эксплуатации ж/д вагонов так и не была услышана. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он подчеркнул, что сам проект практически не изменился после обновления. Изменились только условия запрета на эксплуатацию вагон, что в конечном счете не спасает ситуацию.



"Вагон нельзя использовать, если он не прошел обязательную оценку соответствия требованиям техрегламента безопасности подвижного состава ж/д транспорта после 31 декабря 2023 года. То есть дату сдвинули на год, и все. Плюс к этому добавили пункт, по которому запрещено использовать вагон-цистерну, если она не прошла первичную, промежуточную или периодическую проверку согласно Порядку проверки цистерн для перевозки опасных грузов", - сказал нардеп.



По его мнению, если проект приказа останется в таком виде, это может привести к сокращению ж/д перевозок, объем которых и так снижается несколько лет подряд.



По оценкам экспертов, ж/д отрасль потеряет единовременно около 42 тыс грузовых вагонов, а к 2028 году их парк сократится на 39%. Больше всех пострадает металлургия, так как оставшееся количество окатышевозов не сможет удовлетворить спрос. Несвоевременная поставка сырья приведет к снижению загрузки производственных мощностей и объемов производства.



"Проект необходимо доработать в части сроков по ограничениям: установить ограничения на уровне нормативного срока службы только для полувагонов без дальнейшего снижения на отметке 33 года; освободить от предельных ограничений специальный подвижной состав, включая окатышевозы и коксовозы; разрешить после капремонта продлевать сроки службы всех типов вагонов еще на 5 лет; разрешить использовать иностранные вагоны на условиях временного ввоза до 1 года, чтобы сбалансировать пиковые потребности", - отмечает С.Магера.



Нардеп выразил уверенность, что масштабная инвестиционная программа "Укрзализныци" по обновлению вагонного парка очень важна для украинской экономики и таких стратегически важных отраслей как металлургия. Но необходимо понимать, что строительство новых вагонов займет время. Из 18 вагоностроительных заводов в рабочем состоянии осталось 5, да те простаивают без заказов.



"Поэтому крайне важно оптимизировать проект указа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов таким образом, чтобы он наилучшим образом учел интересы всех участников рынка", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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