Всемирный банк призывают отказаться от инвестиций в угольные и нефтяные проекты Высокопоставленные европейские чиновники призвали руководство Всемирного банка расширить свою стратегию по борьбе с изменением климата, исключив инвестиции в проекты, связанные с нефтью и углем, по всему миру и попросили свернуть инвестиции в проекты, связанные с природным газом.



"Мы ... думаем, что теперь Банк должен пойти дальше и исключить все инвестиции, связанные с углем и нефтью, и далее изложить политику постепенного отказа от производства электроэнергии на газе, чтобы инвестировать в газ только в исключительных обстоятельствах", - написали европейские официальные лица в письме, выдержки из которого цитирует Reuters.



Всемирный банк подтвердил получение письма, но не раскрыл его содержание. Он отметил, что Всемирный банк и его дочерние организации выделили 83 млрд долл. на борьбу с изменением климата за последние пять лет.



"Многие инициативы, о которых говорится в письме наших акционеров, уже запланированы или обсуждаются в рамках нашего проекта Плана действий по изменению климата на 2021–2025 годы, над которым руководство работает над завершением в следующем месяце", - ответили в банке на запрос Reuters.



Соединенные Штаты, крупнейший акционер Всемирного банка, в этом месяце вновь присоединились к Парижскому климатическому соглашению 2015 года и пообещали подтолкнуть многосторонние учреждения и государственные кредитные учреждения США к "инвестициям, ориентированным на климат, и отказу от инвестиций с высоким содержанием углерода".



Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в пятницу финансовым представителям Группы 20 стран, что в 2021 году Банк сделает рекордные инвестиции в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним второй год подряд.



"Неравенство, бедность и изменение климата будут определяющими проблемами нашей эпохи, - сказал Малпасс. - Пришло время мыслить масштабно и действовать масштабно в поисках решений".



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