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Украинским предприятиям не хватает стимулов для экомодернизации - замминистра экологии

01.03.21 11:06
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На сегодняшний день в Украине действительно не хватает финансовых инструментов, которые бы стимулировали экологическую модернизацию украинских предприятий. Об этом заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук в комментарии изданию "Экономическая правда".

"Мы выступаем за то, чтобы экологические средства имели целевое использование. Нужно создавать фонд как отдельное юридическое лицо, а не просто статью в бюджете. Фонд должен иметь возможность принимать различные программы под нужды стимулирования и привлекать международные средства", - сказала она.

По ее мнению, наиболее эффективным механизмом модернизации частных предприятий является привлечение средств из фонда декарбонизации и сотрудничество с банками. "Средства будут распределяться по определенным критериям программы модернизации через систему кредитования, покрытие тела кредита или процентов. Это наиболее эффективный и быстрый механизм", - отмечает заместитель министра.

Однако, чтобы рассчитывать на декарбонизация экономики за частные средства, нужны четкие финансовые стимулы. Пока единственным таким стимулом является законодательная норма "зеленая электрометаллургия", которая освобождает металлургические заводы с низким уровнем выбросов от дополнительных платежей в пользу производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Автор этой нормы - заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Впрочем, данная норма в Украине существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

Как отмечает ЭП, такая практика распространена в Евросоюзе. Например, Германия освобождает промышленные предприятия, которые внедряют проекты с декарбонизации, от уплаты экологического налога в пользу производителей "зеленой" электроэнергии. Эта норма также имеет статус закона и зафиксирована в Renewable Energy Sources Act 2021. Это положение содержится и в Национальной водородной стратегии Германии. То есть любой инвестор, вкладывающий средства в промышленное производство, например, водорода, а не будет компенсировать расходы инвесторов в "зеленую" энергетику.

МинПром

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