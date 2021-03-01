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Emirates Steel решила выпускать горячекатаный рулон

01.03.21 11:55 , Металлургпром
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Крупнейший промышленный конгломерат Объединенных Арабских Эмиратов – металлургическая компания Emirates Steel объявила о планах начать производство горячекатаного рулона (HRC), ссылаясь на высокий спрос на внутреннем и региональном рынке.

Emirates Steel в настоящее время проводит комплексную оценку проекта строительства первого в своем роде полностью автоматизированного завода по выпуску листовой стали в регионе MENA. По завершении строительства новый завод должен увеличить производственные мощности Emirates Steel до более 5 миллионов тонн в год.

В сталелитейной компании из Абу-Даби отмечают, что ее новый завод будет иметь самый низкий углеродный след в регионе.

Генеральный директор Emirates Steel Саид Гумран Аль Ремейти подчеркнул, что Emirates Steel стремится предоставлять своим клиентам полный спектр продукции высокого уровня и комплексные решения для потребителей стали.

"После завершения процесса оценки мы планируем удовлетворить растущий спрос на HRC и плоский прокат на местных и региональных рынках за счет нового расширения своих активов и операций. Запуск наших новых продуктов HRC является частью наших планов роста, направленных на максимальное увеличение нашего вклада в промышленный сектор ОАЭ", - сказал Аль Ремейти.

Emirates Steel - крупнейший производитель тяжелых и крупногабаритных профилей и единственный производитель горячекатаных шпунтовых свай в регионе. Компания является четвертым производителем стали в мире, получившим аккредитацию ASME на производство арматуры ядерного качества.

МинПром

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