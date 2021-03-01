В Европе производство стали не успевает за спросом Как сообщает агентство Platts, после нестабильного 2020 года, когда COVID-19 ударил по спросу и предложению, европейские сталелитейные заводы видят перспективы лишь умеренного роста производства нерафинированной стали в первом полугодии 2021 года, который будет опережать восстановление спроса при поддержке государственного экономического стимулирования.



Как минимум четыре крупные доменные печи в Европе сейчас возвращаются в эксплуатацию, но ещё на трёх в этом году точно будут проведены комплексные ремонтно-профилактические работы. Таким образом, можно ожидать, что дефицит продукции в некоторых областях - что уже привело к повышению цен на стальную продукцию до 13-летних максимумов - сохранится, поддерживая повышательное ценовое давление по мере того, как сроки поставки растягиваются до третьего квартала.



По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2020 году в ЕС было произведено 138,8 млн тонн нерафинированной стали, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и третий год подряд ниже недавнего пика в 169 млн т в 2017 году. Многие промышленные источники не видят возможности для возвращения к допандемическим уровням для производства как минимум до 2023 г., и для спроса до 2022 г.



Согласно прогнозу Европейской ассоциации производителей стали Eurofer в текущем году даже по сравнению с «низкой базой» после провального 2020 г. европейское производство стали возрастёт лишь на 7,4% с вероятным дальнейшим ростом на 4,1% в 2022 г. По словам Eurofer, потребление будет восстанавливаться быстрее: рост на 13,3% в 2021 году и далее 3,4% в 2022 году после спада на 13% в прошлом году.



"2020 год, вероятно, будет одним из худших лет за всю историю наблюдений, даже если мы увидим положительные показатели в четвертом квартале", - сказал Аксель Эггерт, генеральный директор Eurofer, в своем отчете в этом месяце. По словам А.Эггерта, отскок в третьем квартале не смог компенсировать исключительно плохие результаты в первом полугодии.



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