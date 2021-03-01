Vale намерена восстановить производство железорудных окатышей Как сообщает агентство Platts, бразильская компания Vale ожидает "незначительного" увеличения производства железорудных окатышей в 2021 году после резкого падения 2020 года и выхода на прежний уровень производства от 50 до 60 млн тонн в год в 2022 году, в зависимости от спроса. Об этом сказал исполнительный директор Марчелло Спинелли в ходе веб-трансляции результатов за 4 квартал 2020 года 26 февраля.



По словам М.Спинелли, компания все еще не имеет достаточных мощностей на различных рудниках на юге и юго-востоке, где работа плотины была свернута после аварии на хвостохранилище Брумадиньо в январе 2019 года.



По словам директора, компания прогнозирует "лучшие результаты своей деятельности в 2022 году". По его словам, затраты в этой области в целом должны снижаться в соответствии с увеличением производства.



Производство окатышей Vale упало до 29,7 млн ​​тонн в 2020 году, что на 29% меньше, чем в 2019 году, при этом объем продаж окатышей снизился на 28% до 31,2 млн тонн.



Объем продаж окатышей CFR в 4 квартале 2020 года составил 3,6 млн тонн, что составляет 42% от общего объема продаж окатышей компании, в то время как продажи окатышей на условиях FOB составили 4,9 млн тонн за квартал, что на 1 млн. тонн выше показателей в 3 квартале.



Реализованные цены в 4 квартале в среднем составили 152,6 долл. за тонну, увеличившись на 11,40 долл. за тонну в квартальном сравнении.



Vale заявила, что в 4 квартале она частично возобновила все операции по добыче железной руды, остановленные в 2019 году, что является "важной вехой" для достижения запланированной производственной мощности по добыче железной руды в 400 миллионов тонн в год к концу 2022 года.



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