Украине нужно защитить свой рынок от импорта окрашенного металла из КНР Украине пора серьезно задуматься над тем, чтобы нарастить внутреннее производство окрашенного металла. Для этого необходимо защитить наш рынок от дешевого китайского импорта. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Украинские производители считают, что для этого необходимо ввести 25-30% импортную пошлину. Интересы национального производителя всегда должны быть в приоритете государства. Если не ограничить китайский импорт, мы не сможем изменить структуру рынка в пользу украинских компаний", - считает он.



Напомним, по официальным данным объем украинского рынка окрашенного металла по итогам 2020 года вырос на 10%, до 370 тыс т. Несмотря на кризисный год, украинские производители смогли нарастить производство в два раза и смогли обеспечить 11% потребностей рынка.



Эксперты обращают внимание на некоторые несовпадения в оценке реальных объемов внутреннего потребления. Если отталкиваться от фактического использования металла в строительстве, то получаем цифру 330 тыс тонн, то есть разница составляет 40 тыс тонн.



Несоответствия в цифрах объясняются тем, что украинский рынок окрашенного металла формирует в основном импорт. Долгая и сложная логистика из Китая и Турции вызывает: во-первых, сложности в проведении аудита рынка и проработке его структуры на перспективу, во-вторых, лишает рынок гибкости, не дает ему возможности оперативно реагировать на форс-мажорные обстоятельства.



Долгая логистика также сказывается на потреблении конструкционной стали, которая занимает 20% в структуре рынка покрытого металла. На складах такой металл не хранят, а долгие сроки поставки не позволяют быстро реагировать на запросы потребителей. Расширение внутреннего производства и быстрая логистика могли бы увеличить спрос и повлиять на стоимость в сторону ее снижения.



Важно отметить, что в 2020-м сложилась абсолютно нетипичная ситуация с ценообразованием. Кризис вызвал серьезные проблемы с логистикой. Возник большой дефицит контейнеров, который повлек пятикратный рост их стоимости. Сейчас 20-футовый контейнер из Китая в Одессу стоит 5 тыс долл, так как в декабре прошлого года цены выросли на 40-50%. Это неизбежно скажется на состоянии рынка проката с полимерным покрытием в 2021 году. По прогнозам, разница в ценах между сегментами увеличится вдвое: с 150-200 долл в 2020-м до 300-400 долл в 2021-м.



"Не только на украинском рынке, но и на европейском, сегодня доминирует китайская продукция. Последняя значительно дешевле европейской: 1300 долл за т против 1600-1700 долл за т. Исходя из этого, аналитики прогнозируют дальнейшую экспансию металла из Поднебесной", - отмечает Д.Шпенов.



МинПром



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