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Газпром нарастил транзит газа через Украину

01.03.21 10:53 , Интерфакс
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Транзит российского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе, свидетельствуют данные "Газпрома", "Оператора ГТС Украины" и европейских газотранспортных операторов.

На выходных температура воздуха в Европе вернулась от аномального тепла и двухзначных показателей к средним значениям для этого периода времени.

В субботу, 27 февраля, "Газпром" прокачал через Украину 106 млн куб. м (номинации на воскресенье и понедельник - на таком же высоком уровне) при том, что с 17 по 26 февраля качал в среднем по 79 млн куб. м в стуки с минимальным результатом в 66,2 млн куб. м 20 февраля.

"Газпром" забронировал на февраль значительно больше объемы транзита: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования.

МинПром

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