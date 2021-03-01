Минторг США объявил результаты по двум расследованиям импорта г/к проката

Министерство торговли США объявила предварительные результаты по двум повторным расследованиям, затрагивающим импорт горячекатаного проката. Рассматривались поставки данной продукции из Австралии, Южной Кореи и Японии в 2018-2019 гг.
По первому делу Министерство торговли подтвердило наличие демпинга при поставках из Австралии и Японии. Предварительная антидемпинговая пошлина для австралийской BlueScope Steel была установлена на отметке 7,96%.
Для японской компании Tokyo Steel Manufacturing ставка составила 6,8%, для Nippon Steel — 11,7%, а для остальных 18 производителей и экспортеров горячекатаного проката — 10,95%. Кроме того, три компании были исключены из-под действия пошлин, так как выяснилось, что они данную продукцию в США не поставляли.
Кроме того, Министерство предварительно установило размер незаконного субсидирования экспорта некоторых видов горячекатаного проката корейской компанией Hyundai Steel. Этот показатель был установлен на уровне 0,51%.