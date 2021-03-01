Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минторг США объявил результаты по двум расследованиям импорта г/к проката

01.03.21 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство торговли США объявила предварительные результаты по двум повторным расследованиям, затрагивающим импорт горячекатаного проката. Рассматривались поставки данной продукции из Австралии, Южной Кореи и Японии в 2018-2019 гг.

По первому делу Министерство торговли подтвердило наличие демпинга при поставках из Австралии и Японии. Предварительная антидемпинговая пошлина для австралийской BlueScope Steel была установлена на отметке 7,96%.

Для японской компании Tokyo Steel Manufacturing ставка составила 6,8%, для Nippon Steel — 11,7%, а для остальных 18 производителей и экспортеров горячекатаного проката — 10,95%. Кроме того, три компании были исключены из-под действия пошлин, так как выяснилось, что они данную продукцию в США не поставляли.

Кроме того, Министерство предварительно установило размер незаконного субсидирования экспорта некоторых видов горячекатаного проката корейской компанией Hyundai Steel. Этот показатель был установлен на уровне 0,51%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:35
В Европе производство стали не успевает за спросом
11:22
Власть не услышала мнение бизнеса относительно ограничения сроков эксплуатации ж/д вагонов
11:14
Vale намерена восстановить производство железорудных окатышей
11:06
Украинским предприятиям не хватает стимулов для экомодернизации - замминистра экологии
10:53
Газпром нарастил транзит газа через Украину
10:43
Украине нужно защитить свой рынок от импорта окрашенного металла из КНР
10:15
Гупта построит в Индии еще один метзавод
09:59
Южноафриканская Implats расширит два рудника
09:26
ЕС может продлить квоты на импорт стали
08:52
В январе Япония сократила экспорт стали
08:30
Конгресс США одобрил план Байдена по спасению экономики
08:04
Fitch прогнозирует рост украинской экономики на уровне 4%
26.02.21
18:01
Кабмин одобрил смену руководства Центрэнерго
17:54
Укрзализныця отчиталась о 11,5 млрд грн убытка в 2020 году
17:32
ExxonMobil решила продать активы в Северном море
17:14
Нафтогаз понизил цены на газ для поставщиков тепла
16:51
В январе Украина удержала место в ТОП-10 производителей чугуна
16:37
Запрет эксплуатации вагонов может обанкротить вагоностроителей Украины
16:26
Центрэнерго закончила 2020 год с прибылью в 50 млн грн
16:08
ArcelorMittal подняла цены на горячеоцинкованную сталь и х/к рулон для Европы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!