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Гупта построит в Индии еще один метзавод

01.03.21 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Администрация индийского штата Андхра Прадеш выбрало индийское подразделение британской группы Liberty Steel в качестве партнера в совместном предприятии по строительству металлургического завода в районе Кадапа.

С индийской стороны реализовывать этот проект будет компания YSR Steel Corporation, основанная властями штата в ноябре 2020 г. Сообщалось, что интерес к проекту проявляли ряд иностранных компаний, включая корейскую Posco.

Проект предусматривает строительство металлургического комбината мощностью 6 млн т в год. Объем инвестиций в первую очередь оценивается более чем в 100 млрд рупий (1,35 млрд долл.), во вторую — в 60 млрд рупий. YSR Steel планирует запустить первую очередь до начала апреля 2024 г.

Власти штата уже подписали меморандум о взаимопонимании с компанией NMDC о приобретении у нее 4,5 млн т железной руды в год. Переговоры с потенциальными поставщиками других видов сырья продолжаются.

МинПром

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