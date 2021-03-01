Южноафриканская Implats расширит два рудника Южноафриканская компания Implats в текущем году может принять окончательные инвестиционные решения по двум крупным платиновым проектам. Об этом заявил генеральный директор компании Нико Муллер.



По его словам, компания рассматривает возможность расширения рудника Two Rivers в провинции Лимпопо в ЮАР и рудника Bimha Mupani в Зимбабве, относящегося к подразделению Zimplats.



Стоимость первого проекта оценивается в 5,7 млрд. рандов ($375 млн.), второго – в 4,3 млрд. рандов ($284 млн.). Сроки реализации каждого из них составят четыре-пять лет, объем дополнительного производства в обоих случаях оценивается в 180 тыс. унций платины в год.



Как отметил Нико Муллер, благодаря высоким ценам на платину и платиновые металлы прибыль компании выросла более чем в четыре раза, что создает благоприятные возможности для реализации крупных проектов.



При этом компании надо будет более чем вдвое увеличить мощности обогатительной фабрики Zimplats. Сейчас она перерабатывает около 6,5 млн. т руды в год, а реализация двух новых проектов приведет к расширению поступлений на 6,7 млн. т в год.



Немногим ранее в возможности реализации крупного платинового проекта в ЮАР заявила компания Ivanplats, подразделение канадской Ivanhoe Mines. Спрос на платиновые металлы в ближайшие годы, как ожидается, будут расширяться высокими темпами, что будет способствовать вводу в строй новых мощностей.



При этом компании надо будет более чем вдвое увеличить мощности обогатительной фабрики Zimplats. Сейчас она перерабатывает около 6,5 млн. т руды в год, а реализация двух новых проектов приведет к расширению поступлений на 6,7 млн. т в год.



Немногим ранее в возможности реализации крупного платинового проекта в ЮАР заявила компания Ivanplats, подразделение канадской Ivanhoe Mines. Спрос на платиновые металлы в ближайшие годы, как ожидается, будут расширяться высокими темпами, что будет способствовать вводу в строй новых мощностей.



При этом компании надо будет более чем вдвое увеличить мощности обогатительной фабрики Zimplats. Сейчас она перерабатывает около 6,5 млн. т руды в год, а реализация двух новых проектов приведет к расширению поступлений на 6,7 млн. т в год.



Немногим ранее в возможности реализации крупного платинового проекта в ЮАР заявила компания Ivanplats, подразделение канадской Ivanhoe Mines. Спрос на платиновые металлы в ближайшие годы, как ожидается, будут расширяться высокими темпами, что будет способствовать вводу в строй новых мощностей.



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