Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Южноафриканская Implats расширит два рудника

01.03.21 09:59 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Южноафриканская компания Implats в текущем году может принять окончательные инвестиционные решения по двум крупным платиновым проектам. Об этом заявил генеральный директор компании Нико Муллер.

По его словам, компания рассматривает возможность расширения рудника Two Rivers в провинции Лимпопо в ЮАР и рудника Bimha Mupani в Зимбабве, относящегося к подразделению Zimplats.

Стоимость первого проекта оценивается в 5,7 млрд. рандов ($375 млн.), второго – в 4,3 млрд. рандов ($284 млн.). Сроки реализации каждого из них составят четыре-пять лет, объем дополнительного производства в обоих случаях оценивается в 180 тыс. унций платины в год.

Как отметил Нико Муллер, благодаря высоким ценам на платину и платиновые металлы прибыль компании выросла более чем в четыре раза, что создает благоприятные возможности для реализации крупных проектов.

При этом компании надо будет более чем вдвое увеличить мощности обогатительной фабрики Zimplats. Сейчас она перерабатывает около 6,5 млн. т руды в год, а реализация двух новых проектов приведет к расширению поступлений на 6,7 млн. т в год.

Немногим ранее в возможности реализации крупного платинового проекта в ЮАР заявила компания Ivanplats, подразделение канадской Ivanhoe Mines. Спрос на платиновые металлы в ближайшие годы, как ожидается, будут расширяться высокими темпами, что будет способствовать вводу в строй новых мощностей.

При этом компании надо будет более чем вдвое увеличить мощности обогатительной фабрики Zimplats. Сейчас она перерабатывает около 6,5 млн. т руды в год, а реализация двух новых проектов приведет к расширению поступлений на 6,7 млн. т в год.

Немногим ранее в возможности реализации крупного платинового проекта в ЮАР заявила компания Ivanplats, подразделение канадской Ivanhoe Mines. Спрос на платиновые металлы в ближайшие годы, как ожидается, будут расширяться высокими темпами, что будет способствовать вводу в строй новых мощностей.

При этом компании надо будет более чем вдвое увеличить мощности обогатительной фабрики Zimplats. Сейчас она перерабатывает около 6,5 млн. т руды в год, а реализация двух новых проектов приведет к расширению поступлений на 6,7 млн. т в год.

Немногим ранее в возможности реализации крупного платинового проекта в ЮАР заявила компания Ivanplats, подразделение канадской Ivanhoe Mines. Спрос на платиновые металлы в ближайшие годы, как ожидается, будут расширяться высокими темпами, что будет способствовать вводу в строй новых мощностей.

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:35
В Европе производство стали не успевает за спросом
11:22
Власть не услышала мнение бизнеса относительно ограничения сроков эксплуатации ж/д вагонов
11:14
Vale намерена восстановить производство железорудных окатышей
11:06
Украинским предприятиям не хватает стимулов для экомодернизации - замминистра экологии
10:53
Газпром нарастил транзит газа через Украину
10:43
Украине нужно защитить свой рынок от импорта окрашенного металла из КНР
10:32
Минторг США объявил результаты по двум расследованиям импорта г/к проката
10:15
Гупта построит в Индии еще один метзавод
09:26
ЕС может продлить квоты на импорт стали
08:52
В январе Япония сократила экспорт стали
08:30
Конгресс США одобрил план Байдена по спасению экономики
08:04
Fitch прогнозирует рост украинской экономики на уровне 4%
26.02.21
18:01
Кабмин одобрил смену руководства Центрэнерго
17:54
Укрзализныця отчиталась о 11,5 млрд грн убытка в 2020 году
17:32
ExxonMobil решила продать активы в Северном море
17:14
Нафтогаз понизил цены на газ для поставщиков тепла
16:51
В январе Украина удержала место в ТОП-10 производителей чугуна
16:37
Запрет эксплуатации вагонов может обанкротить вагоностроителей Украины
16:26
Центрэнерго закончила 2020 год с прибылью в 50 млн грн
16:08
ArcelorMittal подняла цены на горячеоцинкованную сталь и х/к рулон для Европы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!