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Укрзализныця отчиталась о 11,5 млрд грн убытка в 2020 году

26.02.21 17:54 , Бизнес Цензор
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АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2020 году получило 11,5 млрд грн убытка. Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак во время всеукраинского селектора относительно социальных вопросов железнодорожников, передает пресс-служба железнодорожной компании.

"Наши убытки в 2020 году составили 11,5 млрд грн. Однако этот год мы завершим с прибылью на уровне 3,5 млрд грн. Для того чтобы этой прибыли достичь, мы будем везти больше и быстрее, также мы будем сокращать наши расходы", – пообещал глава компании.

Также В.Жмак добавил, что, несмотря на общемировой экономический кризис и падение экономики, "Укрзализныця" с октября 2020 года начала улучшать свои показатели.

Как сообщалось, в конце октября В.Жмак прогнозировал, что АО "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

Согласно данным отчетности "Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получила 8,79 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,07 млрд грн.

По итогам первого квартала 2020 года "Укрзализныця" оценивала убыток в 7 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

МинПром

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