ExxonMobil решила продать активы в Северном море ExxonMobil сообщила, что через свою структуру NEO Energy подписала соглашение с инвестиционной компанией HitecVision о продаже нефтедобывающих активов в северной и центральной частях Северного моря в Великобритании.



Сделка оценивается более чем в 1 млрд долл. и имеет потенциал к росту еще на 300 млн долл.. Если ее одобрят регуляторы, он будет закрыта к середине 2021 года.



Стороны договорились о купле-продаже долей в 14 нефтяных месторождениях, где оператором в основном является Shell (включая Penguins, Starling, Fram, Gannet Cluster и Shearwater), а также в месторождении Elgin-Franklin, которое разрабатывает Total. Доля ExxonMobil в 2019 году на этих месторождениях составила около 38 тыс. б.н.э. в сутки.



Активы по добыче нефти в южной части Северного моря Exxon компания планирует сохранить. Также компания сохранит в Великобритании бизнес по переработке и сбыту топлива, смазочных материалов, нефтехимии и продаже природного газа.



"Наши планы развития, в которых приоритет отдается Гайане, Пермскому бассейну США, Бразилии и СПГ, направлены на увеличение потенциала прибыли и создание сильного денежного потока для финансирования будущих капвложений, сокращения долга и поддержания надежных дивидендов", - прокомментировал Нил Чэпмен, старший вице-президент ExxonMobil.



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